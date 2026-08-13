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Beşiktaş - Hradec Kralove maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
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Beşiktaş - Hradec Kralove maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

13.08.2026 09:31:00
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Cumhuriyet Spor
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Beşiktaş - Hradec Kralove maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Hradec Kralove ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip galibiyet ve beraberlik halinde adını play-off turuna yazdıracak.

Beşiktaş - Hradec Kralove maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında  evinde Çekya ekibi Hradec Kralove ile karşılaşacak.

Beşiktaş - Hradec Kralove maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BEŞİKTAŞ - HRADEC KRALOVE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabaka, S Sport Plus'tan şifreli bir şekildi yayımlanacak.

Beşiktaş - Hradec Kralove maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Karşılaşmada İsviçreli hakem Urs Schnyder düdük çalacak. Schnyder'in yardımcılıklarını aynı ülkeden ikiz kardeşler Marco Zürcher ve Benjamin Zürcher üstlenecek.

Beşiktaş - Hradec Kralove maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Siyah-beyazlı takım, 1-0 kazandığı deplasmandaki ilk maçın rövanşını sahasında da kazanarak play-off turuna yükselmeyi hedefliyor.

Beşiktaş - Hradec Kralove maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

TEK EKSİK OUATTARA

Siyah-beyazlılarda Hradec Kralove karşılaşması öncesinde tek eksik bulunuyor.

Beşiktaş - Hradec Kralove maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Beşiktaş'ta ilk maçta ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atılan Kassoum Ouattara, cezası nedeniyle rövanşta görev yapamayacak.

Beşiktaş - Hradec Kralove maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

KALESİNİ GOLE KAPATTI

Beşiktaş, bu sezon oynadığı üç resmi maçta da kalesinde gol görmedi.

Beşiktaş - Hradec Kralove maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Vincenzo Italiano yönetiminde Midtjylland maçlarını 1-0 ve 2-0 kazanan siyah-beyazlılar, 3. eleme turu ilk karşılaşmasında da Hradec Kralove'u 1-0 yendi.

Beşiktaş - Hradec Kralove maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Takım savunmasının yanında Tiago Djalo ve Emirhan Topçu'nun formu, kalede ise Alexander Nübel'in önemli kurtarışları rakiplere gol sevinci izni vermedi.

Beşiktaş - Hradec Kralove maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA LİSTESİ

Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği oyuncu listesinde şu isimler bulunuyor:

Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emre Bilgin, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Wilfred Ndidi, Amir Hadziahmetovic, Salih Özcan, Milot Rashica, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, İlhan Fakılı, Hyeon-Gyu Oh, Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Semih Kılıçsoy.

B listesinde ise Mehmet Tuğra Yeşilyurt, Emir Yaşar, Mustafa Azem Yortaç, Cumali Gürsel, Asım Efe Işık, Ali Pağda, Ozan Sevim, Fahri Kerem Ay ve Ahmet Sami Bircan yer aldı.

 

Beşiktaş - Hradec Kralove maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

SİYAH-BEYAZLILAR, GALİBİYET VEYA BERABERLİKTE TUR ATLAYACAK

Siyah-beyazlı ekip, Çekya takımı karşısında alacağı tüm galibiyet ve beraberliklerde adını play-off turuna yazdıracak.

Beşiktaş - Hradec Kralove maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Hradec Kralove'un müsabakada alacağı tek farklı galibiyetler ise maçı uzatmaya götürecek.

Beşiktaş - Hradec Kralove maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Konuk ekip, karşılaşmayı iki ya da daha farklı kazanması durumunda bir üst tura adını yazdıracak.

Beşiktaş - Hradec Kralove maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

KAZANIRSA PLAY-OFF'TA RAKİP KAUNO ZALGIRIS

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove'u geçmesi halinde play-off turu aşamasında rakibi de belli oldu.

Beşiktaş - Hradec Kralove maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Siyah-beyazlılar, Çekya ekibini geçmesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Dinamo Zagreb'e oynadığı iki maçı da kaybeden Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris ile play-off turunda karşılaşacak.

Beşiktaş - Hradec Kralove maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Litvanya takımı, Dinamo Zagreb'e turu 5-0 ve 2-1'lik yenilgilerle kaybetti.

Beşiktaş - Hradec Kralove maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ELENİRSE KONFERANS LİGİ'NDE PANATHINAIKOS'UN RAKİBİ OLACAK 

Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nden 3. eleme turunda elenirse yoluna Konferans Ligi play-off'unda devam edecek.

Beşiktaş - Hradec Kralove maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Beşiktaş, Hradec Kralove'a turu kaybettiği takdirde Konferans Ligi üçüncü eleme turunda CSKA 1948'i 1-1 ve 2-1'lik skorla eleyen Panathinaikos ile play-off'ta karşı karşıya gelecek.

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