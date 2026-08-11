Cumhuriyet Gazetesi Logo
Beşiktaş için Dusan Vlahovic transferinde mutlu son! Anlaşma sağlandı iddiası...

Beşiktaş için Dusan Vlahovic transferinde mutlu son! Anlaşma sağlandı iddiası...

11.08.2026 21:47:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Beşiktaş için Dusan Vlahovic transferinde mutlu son! Anlaşma sağlandı iddiası...

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın 26 yaşındaki Sırp golcü Dusan Vlahovic ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Beşiktaş'ın uzun süredir kadrosuna katmak için görüşmeler yürüttüğü Dusan Vlahovic için artık geri sayım başladı.

A Spor'un haberine göre, Sırp golcünün 12 Ağustos Çarşamba günü saat 14:30'da İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Haberde Vlahovic'in Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

SERDAL ADALI BELGRAD'A GİTTİ

Transferin son aşamasında Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın da devreye girdiği öğrenildi.

Adalı'nın, transferi tamamlamak üzere Belgrad'a uçtuğu belirtildi.

Vlahovic'in çarşamba günü İstanbul'a gelmesinin ardından sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Image

ADALI, ÖZEN VE GRAF'TAN YOĞUN MESAİ

Habere göre Beşiktaş yönetimi, transferi sonuçlandırmak için son 48 saatte yoğun görüşmeler gerçekleştirdi.

Sürecin önemli adımlarından birinin Sportif Direktör Eduard Graf'ın Sırbistan'a gerçekleştirdiği ziyaret olduğu ileri sürüldü.

Başkan Serdal Adalı, Önder Özen ve Eduard Graf'ın dahil olduğu görüşmelerin ardından Vlahovic cephesiyle yürütülen görüşmelerden olumlu yanıt alındığı aktarıldı.

BEŞİKTAŞ TEKLİFİ ARTIRDI

İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre Beşiktaş, Dusan Vlahovic'e yaptığı son teklifte bonus ve imza parasını artırdı.

Siyah-beyazlıların Sırp golcüye önerdiği yıllık 8 milyon Euro'luk maaş ise değişmedi.

Beşiktaş, Vlahovic'e gerekli belgeleri gönderirken transferin tamamlanması için oyuncunun son onayı ve imzası bekleniyordu.

İtalyan basınından Corriere dello Sport da daha önce Beşiktaş ile Vlahovic arasındaki görüşmelerde önemli gelişmeler yaşandığını aktarmıştı.

SÖZLEŞME AYRINTILARI

Son gelişmeyle birlikte taraflar arasında anlaşma sağlanırken Vlahovic'in 3 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

26 yaşındaki golcünün yarın öğle saatlerinde İstanbul'a gelmesiyle birlikte transfer sürecinin resmiyet kazanması bekleniyor.

İlgili Konular: #beşiktaş #transfer #Dusan Vlahovic

İlgili Haberler

Adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılıyordu: Rafael Leao'dan transfer iddialarına yanıt!
Adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılıyordu: Rafael Leao'dan transfer iddialarına yanıt! İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Milan forması giyen 27 yaşındaki Portekizli oyuncu Rafael Leao, hakkındaki transfer iddiaları üzerine bir paylaşım yaptı.
Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde adını play-off'a yazdırdı: Sturm Graz 0-1 Fenerbahçe
Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde adını play-off'a yazdırdı: Sturm Graz 0-1 Fenerbahçe Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında deplasmanda karşılaştığı Sturm Graz'ı 1-0 mağlup ederek play-off turuna yükseldi.
Gözaltına alınan Sebahattin Şirin'in ifadesi ortaya çıktı! 'Öcalan' sloganını böyle savundu: 'Terörsüz Türkiye sürecine destek verdiğim için...'
Gözaltına alınan Sebahattin Şirin'in ifadesi ortaya çıktı! 'Öcalan' sloganını böyle savundu: 'Terörsüz Türkiye sürecine destek verdiğim için...' Yasadışı bahis ve spor suçları soruşturması kapsamında gözaltına alınan Galatasaray taraftar grubu ultrAslan’ın tribün lideri olarak bilinen ve kamuoyunda "Sebahattin Şirin" ismiyle tanınan Muzaffer Şirin'in ifadesi ortaya çıktı. Şirin'in ifadesinde 'Öcalan' sloganına ilişkin soru soruldu. Mahkeme, Şirin'in yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.