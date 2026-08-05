Beşiktaş için kritik eşleşmede Dinamo Zagreb farklı kazandı!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Dinamo Zagreb ile Kauno Zalgiris karşı karşıya geldi.
Maksinir Stadyumu'nda oynanan maçı Hırvat ekibi, 5-0'lık skorla kazandı.
Dinamo Zagreb'in gollerini 32. dakikada Miha Zajc, 34. dakikada McKenna, 52. dakikada Lisica, 77. dakikada Stojkovic ve 90+4. dakikada Kacavenda attı.
RÖVANŞ LİTVANYA'DA
Rövanş mücadelesi, 11 Ağustos'ta oynanacak.
BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİBİ
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Hradec Kralove'yi eleyip play-off turuna yükselmesi halinde bu eşleşmenin kaybedeniyle karşılaşacak.