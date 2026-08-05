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Beşiktaş için kritik eşleşmede Dinamo Zagreb farklı kazandı!

Beşiktaş için kritik eşleşmede Dinamo Zagreb farklı kazandı!

5.08.2026 01:13:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Beşiktaş için kritik eşleşmede Dinamo Zagreb farklı kazandı!

Beşiktaş'ın muhtemel rakibini belirleyecek eşleşmede Dinamo Zagreb, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında ağırladığı Kauno Zalgiris'i 5-0 mağlup etti.
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Dinamo Zagreb ile Kauno Zalgiris karşı karşıya geldi.

Maksinir Stadyumu'nda oynanan maçı Hırvat ekibi, 5-0'lık skorla kazandı.

Dinamo Zagreb'in gollerini 32. dakikada Miha Zajc, 34. dakikada McKenna, 52. dakikada Lisica, 77. dakikada Stojkovic ve 90+4. dakikada Kacavenda attı.

RÖVANŞ LİTVANYA'DA

Rövanş mücadelesi, 11 Ağustos'ta oynanacak.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİBİ

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Hradec Kralove'yi eleyip play-off turuna yükselmesi halinde bu eşleşmenin kaybedeniyle karşılaşacak.

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