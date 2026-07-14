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Beşiktaş ile Dinamo Malzenice yenişemedi!

Beşiktaş ile Dinamo Malzenice yenişemedi!

14.07.2026 15:04:00
Güncellenme:
AA
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Beşiktaş ile Dinamo Malzenice yenişemedi!

Süper Lig ekibi Beşiktaş, Slovakya'daki hazırlık maçında karşılaştığı Dinamo Malzenice ile 1-1 berabere kaldı.
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Beşiktaş, Slovakya kampındaki beşinci hazırlık maçında Slovak ekibi Dinamo Malzenice ile karşılaştı.

Basına kapalı gerçekleştirilen günün ilk maçında siyah-beyazlı takım, X-BIONIC SPHERE'de Dinamo Malzenice ile karşı karşıya geldi.

Beşiktaş, mücadeleye Emre Bilgin, Asım Efe Işık, Cumali Gürsel, Felix Uduokhai, Kassoum Ouattara, Kartal Kayra Yılmaz, Fahri Kerem Ay, Junior Olaitan, Milot Rashica, Ozan Sevim ve Hyeon-gyu Oh ilk 11'iyle başladı.

KORELİ GOLCÜ BOŞ GEÇMEDİ

35'er dakika oynanan müsabakanın ilk yarısını siyah-beyazlılar, Hyeon-gyu Oh'un golüyle 1-0 önde geçti.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Dinamo Malzenice, eşitliği yakaladı ve maç 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Beşiktaş, bugün TSİ 18.30'da Anton Malatinsky Stadı'nda bir diğer Slovakya temsilcisi Spartak Trnava ile karşılaşacak.

Müsabaka, basına ve taraftara açık oynanacak.

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