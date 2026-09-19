Cumhuriyet Gazetesi Logo
Beşiktaş'ın Amedspor maçı kamp kadrosu belli oldu: 4 isim listede yer almadı

Beşiktaş'ın Amedspor maçı kamp kadrosu belli oldu: 4 isim listede yer almadı

19.09.2026 15:29:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Beşiktaş'ın Amedspor maçı kamp kadrosu belli oldu: 4 isim listede yer almadı

Beşiktaş'ın, Süper Lig'de yarın deplasmanda oynayacağı Amedspor maçının kamp kadrosu açıklandı. Siyah beyazlı takımın, Diyarbakır kafilesinde 4 eksik bulunuyor.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın Amed Sportif Faaliyetler ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta Diyabakır'a gidecek 23 kişilik kamp kadrosu belli oldu.

Siyah beyazlı takımın teknik direktörü Vincenzo Italiano'nun belirlediği kadroda Leandro Trossard, Semih Kılıçsoy, Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Yasin Özcan yer almadı.

Siyah-beyazlıların kamp kadrosunda şu futbolcular yer aldı:

Alexander Nübel, Tuğra Yeşilyurt, Doğan Alemdar, Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Milot Rashica, Kartal K. Yılmaz, Hyeongyu Oh, Orkun Kökçü, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Junior Olaitan, Ernest Poku, Vaclav Cerny, Fabio Miretti, Taylan Bulut, Dusan Vlahovic, Ilhan Fakili, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu ve Amir Murillo.

İlgili Konular: #beşiktaş #Amedspor #Leandro Trossard

İlgili Haberler

Marsilya maçı sonrası... Beşiktaş için dikkat çeken Avrupa Ligi tahmini
Marsilya maçı sonrası... Beşiktaş için dikkat çeken Avrupa Ligi tahmini UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Beşiktaş, sahasında Marsilya'yı 4-1 mağlup etti. Bu galibiyetin ardından siyah-beyazlıların lig etabını bitirmesini öngörüldüğü sıra güncellendi.
Erzurumspor FK maçının ardından... Beşiktaş'tan Leandro Trossard için sakatlık açıklaması
Erzurumspor FK maçının ardından... Beşiktaş'tan Leandro Trossard için sakatlık açıklaması Beşiktaş, Leandro Trossard'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Avrupa basınında Beşiktaş yankısı: 'Mükemmel formunu teyit etti'
Avrupa basınında Beşiktaş yankısı: 'Mükemmel formunu teyit etti' UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş, Marsilya'yı 4-1 mağlup etti. Karşılaşma Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı.