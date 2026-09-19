Beşiktaş'ın Amedspor maçı kamp kadrosu belli oldu: 4 isim listede yer almadı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın Amed Sportif Faaliyetler ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta Diyabakır'a gidecek 23 kişilik kamp kadrosu belli oldu.
Siyah beyazlı takımın teknik direktörü Vincenzo Italiano'nun belirlediği kadroda Leandro Trossard, Semih Kılıçsoy, Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Yasin Özcan yer almadı.
Siyah-beyazlıların kamp kadrosunda şu futbolcular yer aldı:
Alexander Nübel, Tuğra Yeşilyurt, Doğan Alemdar, Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Milot Rashica, Kartal K. Yılmaz, Hyeongyu Oh, Orkun Kökçü, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Junior Olaitan, Ernest Poku, Vaclav Cerny, Fabio Miretti, Taylan Bulut, Dusan Vlahovic, Ilhan Fakili, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu ve Amir Murillo.