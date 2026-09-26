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Beşiktaş'ın eski yöneticisi Metin Keçeli hayatını kaybetti

Beşiktaş'ın eski yöneticisi Metin Keçeli hayatını kaybetti

26.09.2026 16:08:00
Güncellenme:
AA
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Beşiktaş'ın eski yöneticisi Metin Keçeli hayatını kaybetti

Beşiktaş'ın eski asbaşkanı ve ikinci başkanı Metin Keçeli, 77 yaşında hayatını kaybetti.

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Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticilerinden Metin Keçeli, 77 yaşında vefat etti.

Kulübün açıklamasında, "Eski yönetim kurulu üyemiz ve divan kurulu üyemiz Metin Keçeli'nin vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kulübümüze emeklerini her daim saygıyla hatırlayacağımız kıymetli büyüğümüze Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

Keçeli, siyah-beyazlı kulübün efsane başkanı Süleyman Seba döneminde asbaşkan, Yıldırım Demirören yönetiminde ise 2010-2012 yılları arasında ikinci başkan görevlerinde bulunmuştu.

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