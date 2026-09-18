Beşiktaş'ın farklı zaferinin ardından: UEFA ülke puanı sıralamasında son durum belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde elemeleri aşıp lig aşamasına kalan Beşiktaş ilk hafta maçında Marsilya'yı 4-1 yendi. Siyah beyazlıların gollerini İlhan Fakılı, Vaclav Cerny, Amir Murillo ve Poku attı. Beşiktaş, Avrupa kupalarına 3 puanla başladı.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim, Crystal Palace, Celtic, Hapoel Beer Sheva, Bayer Leverkusen, Union SG ve Omonia ile karşılaşacak.
Siyah-beyazlıların Marsilya zaferinin ardından UEFA ülke puanı güncellendi.
İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:
1- İngiltere | 103.352 puan
2- İtalya | 88.303 puan
3- İspanya | 83.243 puan
4- Almanya | 81.545 puan
5- Fransa | 69.153 puan
6- Portekiz | 65.350 puan
7- Belçika | 59.050 puan
8- Hollanda | 52.562 puan
9- Türkiye | 49.875 puan
10- Çekya | 45.125 puan
11- Polonya | 45.125 puan
12- Yunanistan | 45.012 puan