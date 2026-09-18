Cumhuriyet Gazetesi Logo
Beşiktaş'ın farklı zaferinin ardından: UEFA ülke puanı sıralamasında son durum belli oldu
Paylaş

Beşiktaş'ın farklı zaferinin ardından: UEFA ülke puanı sıralamasında son durum belli oldu

18.09.2026 09:24:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Beşiktaş'ın farklı zaferinin ardından: UEFA ülke puanı sıralamasında son durum belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş sahasında Marsilya'yı 4-1 yendi. Maçın ardından UEFA ülke puanı güncellendi.

Beşiktaş'ın farklı zaferinin ardından: UEFA ülke puanı sıralamasında son durum belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde elemeleri aşıp lig aşamasına kalan Beşiktaş ilk hafta maçında Marsilya'yı 4-1 yendi. Siyah beyazlıların gollerini İlhan Fakılı, Vaclav Cerny, Amir Murillo ve Poku attı. Beşiktaş, Avrupa kupalarına 3 puanla başladı.

Beşiktaş'ın farklı zaferinin ardından: UEFA ülke puanı sıralamasında son durum belli oldu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim, Crystal Palace, Celtic, Hapoel Beer Sheva, Bayer Leverkusen, Union SG ve Omonia ile karşılaşacak.

Beşiktaş'ın farklı zaferinin ardından: UEFA ülke puanı sıralamasında son durum belli oldu

Siyah-beyazlıların Marsilya zaferinin ardından UEFA ülke puanı güncellendi.

Beşiktaş'ın farklı zaferinin ardından: UEFA ülke puanı sıralamasında son durum belli oldu

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:

1- İngiltere | 103.352 puan

2- İtalya | 88.303 puan

3- İspanya | 83.243 puan

4- Almanya | 81.545 puan

5- Fransa | 69.153 puan

6- Portekiz | 65.350 puan

7- Belçika | 59.050 puan

8- Hollanda | 52.562 puan

9- Türkiye | 49.875 puan

10- Çekya | 45.125 puan

11- Polonya | 45.125 puan

12- Yunanistan | 45.012 puan

İlgili Konular: #beşiktaş #uefa avrupa ligi #uefa ülke puan sıralaması

İlgili Haberler

Vincenzo Italiano'dan Beşiktaş taraftarına övgü: 'Elimde olsa 42 bin kişiye sarılırdım'
Vincenzo Italiano'dan Beşiktaş taraftarına övgü: 'Elimde olsa 42 bin kişiye sarılırdım' UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş sahasında Marsilya'yı 4-1 yendi. Maçın ardından teknik direktör Vincenzo Italiano açıklamalarda bulundu.
Vincenzo Italiano'dan Beşiktaş'ta 16 yıl sonra ilk
Vincenzo Italiano'dan Beşiktaş'ta 16 yıl sonra ilk Vincenzo Italiano, Bernd Schuster'in ardından Beşiktaş'ın başında çıktığı ilk yedi Avrupa kupası maçında altı galibiyete ulaşan ikinci teknik direktör oldu.
Beşiktaş'ın rakibi Hoffenheim'a Yunanistan'da soğuk duş
Beşiktaş'ın rakibi Hoffenheim'a Yunanistan'da soğuk duş UEFA Avrupa Ligi'nin 1. haftasında temsilcimiz Beşiktaş'ın rakiplerinden Hoffenheim, deplasmanda OFI'ye 2-0 mağlup oldu.