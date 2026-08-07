Cumhuriyet Gazetesi Logo
Beşiktaş'ın galibiyetinin ardından... İşte UEFA ülke puanında son durum
Paylaş

Beşiktaş'ın galibiyetinin ardından... İşte UEFA ülke puanında son durum

7.08.2026 09:56:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Beşiktaş'ın galibiyetinin ardından... İşte UEFA ülke puanında son durum

UEFA Avrupa Ligi 3. tur ilk maçında Beşiktaş'ın Hradec Kralove'u 1-0 yendiği maçın ardından ülke puanı güncellendi.

Beşiktaş'ın galibiyetinin ardından... İşte UEFA ülke puanında son durum

UEFA Avrupa Ligi 3. tur ilk maçında Beşiktaş, 10 kişi kaldığı maçta Çekya temsilcisi Hradec Kralove'u Semih Kılıçsoy'un golüyle 1-0 yendi. Siyah beyazlılar gelecek hafta oynanacak rövanş maçı öncesi büyük avantaj yakaladı.

Beşiktaş'ın galibiyetinin ardından... İşte UEFA ülke puanında son durum

Beşiktaş ve Hradec Kralove, 13 Ağustos Perşembe günü Tüpraş Stadyumu'nda rövanş maçı oynayacak.

Beşiktaş'ın galibiyetinin ardından... İşte UEFA ülke puanında son durum

Siyah beyazlılar, play-off turuna kalması halinde Dinamo Zagreb - Kauno Zalgiris eşleşmesinin kaybedeni ile oynayacak.

Beşiktaş'ın galibiyetinin ardından... İşte UEFA ülke puanında son durum

Beşiktaş'ın deplasmanda Hradec Kralove'u yenmesinin ardından ülke puanı güncellendi.

Beşiktaş'ın galibiyetinin ardından... İşte UEFA ülke puanında son durum

İşte güncellenen haliyle UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:

1- İngiltere | 101.852 puan

2- İtalya | 87.660 puan

3- İspanya | 82.368 puan

4- Almanya | 80.116 puan

5- Fransa | 67.653 puan

6- Portekiz | 63.650 puan

7- Belçika | 57.850 puan

8- Hollanda | 51.562 puan

9- Türkiye | 47.575 puan

10- Çekya | 44.025 puan

11- Polonya | 43.525 puan

12- Yunanistan | 41.312 puan

İlgili Konular: #beşiktaş #uefa ülke puanı sıralaması #Hradec Kralove

İlgili Haberler

Beşiktaş'a kötü haber: Kassoum Ouattara takımını 10 kişi bıraktı!
Beşiktaş'a kötü haber: Kassoum Ouattara takımını 10 kişi bıraktı! UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda deplasmanda Hradec Kralove ile karşılaşan Beşiktaş'ta Kassoum Ouattara kırmızı kart gördü.
Çekya'da gündem Beşiktaş: 'Acımasız yenilgi'
Çekya'da gündem Beşiktaş: 'Acımasız yenilgi' Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Hradec Kralove'yi 1-0 mağlup ederek rövanş öncesinde avantajı yakaladı. Çek basını, Hradec Kralove-Beşiktaş maçını değerlendirdi.
Spor yazarları Hradec Kralove - Beşiktaş maçını yorumladı: 'Şaşırtan cesur kararlarıyla galibiyetin mimarı oldu'
Spor yazarları Hradec Kralove - Beşiktaş maçını yorumladı: 'Şaşırtan cesur kararlarıyla galibiyetin mimarı oldu' Spor yazarları, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Beşiktaş'ın Hradec Kralove'yi 1-0 mağlup ettiği maçı yorumladı.