Beşiktaş'ın galibiyetinin ardından... İşte UEFA ülke puanında son durum

UEFA Avrupa Ligi 3. tur ilk maçında Beşiktaş, 10 kişi kaldığı maçta Çekya temsilcisi Hradec Kralove'u Semih Kılıçsoy'un golüyle 1-0 yendi. Siyah beyazlılar gelecek hafta oynanacak rövanş maçı öncesi büyük avantaj yakaladı.
Beşiktaş ve Hradec Kralove, 13 Ağustos Perşembe günü Tüpraş Stadyumu'nda rövanş maçı oynayacak.
Siyah beyazlılar, play-off turuna kalması halinde Dinamo Zagreb - Kauno Zalgiris eşleşmesinin kaybedeni ile oynayacak.
Beşiktaş'ın deplasmanda Hradec Kralove'u yenmesinin ardından ülke puanı güncellendi.
İşte güncellenen haliyle UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:
1- İngiltere | 101.852 puan
2- İtalya | 87.660 puan
3- İspanya | 82.368 puan
4- Almanya | 80.116 puan
5- Fransa | 67.653 puan
6- Portekiz | 63.650 puan
7- Belçika | 57.850 puan
8- Hollanda | 51.562 puan
9- Türkiye | 47.575 puan
10- Çekya | 44.025 puan
11- Polonya | 43.525 puan
12- Yunanistan | 41.312 puan