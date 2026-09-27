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Beşiktaş'ın Kadın Futbol Süper Ligi maçına erteleme kararı!

Beşiktaş'ın Kadın Futbol Süper Ligi maçına erteleme kararı!

27.09.2026 18:21:00
Güncellenme:
AA
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Beşiktaş'ın Kadın Futbol Süper Ligi maçına erteleme kararı!

Beşiktaş'ın, Kadın Futbol Süper Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda oynayacağı Giresun Sanayispor müsabakası ertelendi.
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Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Giresun Sanayispor ile Beşiktaş arasında oynanması planlanan maç, ev sahibi ekibin sahaya çıkmaması üzerine tatil edildi.

Giresun 75. Yıl Sahası'nda oynanması planlanan maça ev sahibi ekip gelmedi.

EV SAHİBİ EKİP SAHAYA ÇIKMADI

Doğu Kardeniz ekibinin sahaya çıkmaması üzerine karşılaşma tatil edildi.

Giresun Sanayispor, ligin 3. haftasındaki 1207 Antalyaspor karşılaşmasında da sahaya çıkmamıştı.

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