Beşiktaş'ın Kadın Futbol Süper Ligi maçına erteleme kararı!

Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Giresun Sanayispor ile Beşiktaş arasında oynanması planlanan maç, ev sahibi ekibin sahaya çıkmaması üzerine tatil edildi.
Giresun 75. Yıl Sahası'nda oynanması planlanan maça ev sahibi ekip gelmedi.
EV SAHİBİ EKİP SAHAYA ÇIKMADI
Doğu Kardeniz ekibinin sahaya çıkmaması üzerine karşılaşma tatil edildi.
Giresun Sanayispor, ligin 3. haftasındaki 1207 Antalyaspor karşılaşmasında da sahaya çıkmamıştı.
Beşiktaş Kadın Futbol Takımımız ile Giresun Sanayispor Karşılaşması Hakkında Bilgilendirme— Beşiktaş JK Kadın Futbol (@BJKKadinFutbol) September 27, 2026
Beşiktaş Kadın Futbol Takımımızın Suwen Kadın Futbol Süper Ligi beşinci haftasında Giresun Sanayispor ile bugün oynayacağı karşılaşma, rakip takımının sahaya eksik oyuncuyla çıkması sonucu… pic.twitter.com/dvGXWMw63l