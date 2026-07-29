Beşiktaş'ın Midtjylland maçı kamp kadrosu belli oldu

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda 1-0'ın rövanşında perşembe akşamı Midtjylland deplasmanına çıkacak Beşiktaş, müsabakanın kamp kadrosunu duyurdu.

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Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Wilfred Ndidi ve cezalı olan Felix Uduokhai, Midtjylland maçının kadrosunda yer almadı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Vincenzo Italiano, Midtjylland maçı kamp kadrosuna şu oyuncuları dahil etti:

Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emre Bilgin, Amir Hadziahmetovic, Salih Özcan, Milot Rashica, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeongyu Oh, Orkun Kökçü, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Taylan Bulut, Mustafa Erhan Hekimoğlu, İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Cumali Gürsel, Ozan Sevim, Ahmet Sami Bircan, Semih Kılıçsoy.