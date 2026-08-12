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Beşiktaş'ın muhtemel rakibi Kauno Zalgiris'ten Chicago Bulls benzetmesi!

Beşiktaş'ın muhtemel rakibi Kauno Zalgiris'ten Chicago Bulls benzetmesi!

12.08.2026 00:58:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Beşiktaş'ın muhtemel rakibi Kauno Zalgiris'ten Chicago Bulls benzetmesi!

Kauno Zalgiris Teknik Direktörü Zeljko Sopic, UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel Beşiktaş eşleşmesi hakkında açıklamalarda bulundu.
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Litvanya ekibi Kauno Zalgiris, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Dinamo Zagreb'e elenerek Avrupa kupalarındaki yolculuğuna Avrupa Ligi'nden devam edecek.

Litvanya temsilcisi, play-off turunda Beşiktaş'ın rakibi Hradec Kralove'yi elemesi durumunda siyah-beyazlılarla eşleşecek.

Kauno Zalgiris Teknik Direktörü Zeljko Sopic, olası Beşiktaş eşleşmesi öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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"BEŞİKTAŞ BİZİM İÇİN CHICAGO BULLS GİBİ"

Konferans Ligi'nde oynamayı garantilediklerini hatırlatan Sopic, sözlerine şöyle devam etti:

"Öncelikle bu anın tadını çıkarmalıyız. Konferans Ligi'nde oynamayı garantiledik ve şimdi önümüzde Beşiktaş maçları var. Şöyle anlatayım; Beşiktaş bizim için Chicago Bulls gibi. İstanbul'a gidip 42 bin tutkulu taraftarın önünde ülkemizi ve kulübümüzü temsil edeceğiz. Beşiktaş'ta bizi on kat daha zor bir atmosfer bekliyor. Bu maçlar sadece kulübümüz için değil, benim futbol kariyerim açısından da en büyük maçlardan bazıları olacak."

TROSSARD İLE KIYASLADI

Beşiktaş ile kendilerini eleyen Dinamo Zagreb'i kıyaslaması istenen Sopic, dikkat çeken bir yanıt verdi:

"Evet, kıyaslayabilirim (gülerek). Dinamo Zagreb, Arsenal'den Leandro Trossard gibi bir oyuncuyu asla transfer edemezdi. Bence bu her şeyi anlatıyor."

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