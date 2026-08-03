Cumhuriyet Gazetesi Logo
Beşiktaş'ın play-off turundaki muhtemel rakipleri kimler? Beşiktaş'ın play-off turundaki maçları ne zaman?

Beşiktaş'ın play-off turundaki muhtemel rakipleri kimler? Beşiktaş'ın play-off turundaki maçları ne zaman?

3.08.2026 11:07:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Beşiktaş'ın play-off turundaki muhtemel rakipleri kimler? Beşiktaş'ın play-off turundaki maçları ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunun kuraları bugün çekilecek. Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Beşiktaş'ın turnuvadaki muhtemel rakibi, kura çekiminin ardından belli olacak. Peki, Beşiktaş'ın play-off turundaki muhtemel rakipleri kimler? Beşiktaş'ın play-off turundaki maçları ne zaman?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Beşiktaş'ta gözler play-off turuna çevrildi. Siyah-beyazlıların turu geçmesi halinde karşılaşabileceği muhtemel rakipler futbolseverler tarafından merak edilirken, play-off maçlarının oynanacağı tarihler de araştırılıyor. Peki, Beşiktaş'ın play-off turundaki muhtemel rakipleri kimler? Beşiktaş'ın play-off turundaki maçları ne zaman?

BEŞİKTAŞ'IN PLAY-OFF TURUNDAKİ MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

Avrupa Ligi'nde play-off etabının kura çekimi TSİ 14.00'te başlayacak. Beşiktaş'ın Hradec Kralove'yi elemesi halinde muhtemel rakipleri şöyle:

  • FC Thun- Vikingur Reykjavik eşleşmesinin kazananı
  • Aarhus - Sabah FC eşleşmesinin kaybedeni
  • GNK Dinamo - Kauno Zalgiris eşleşmesinin kaybedeni
  • OFI Crete

Image

BEŞİKTAŞ'IN PLAY-OFF TURUNDAKİ MAÇLARI NE ZAMAN?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove ile ilk olarak 6 Ağustos Perşembe günü deplasmanda karşılaşacak. Siyah-beyazlılar bu turun rövanşını 13 Ağustos Perşembe günü evinde oynayacak. Avrupa Ligi'nde play-off'a kalması durumunda Beşiktaş ilk maçına 20 Ağustos'ta, ikinci maçına ise 27 Ağustos'ta çıkacak.

İlgili Konular: #beşiktaş #uefa şampiyonlar ligi #play-off

İlgili Haberler

Fenerbahçe'nin play-off turundaki muhtemel rakipleri kimler? Fenerbahçe'nin play-off turundaki maçları ne zaman?
Fenerbahçe'nin play-off turundaki muhtemel rakipleri kimler? Fenerbahçe'nin play-off turundaki maçları ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel eşleşmelerin kuraları bugün çekilecek. Fenerbahçe'nin Sturm Graz'ı elemesi halinde bir sonraki turdaki muhtemel rakibi kura çekimin ardından belli olacak. Peki, Fenerbahçe'nin play-off turundaki muhtemel rakipleri kimler? Fenerbahçe'nin play-off turundaki maçları ne zaman?