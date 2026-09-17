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Beşiktaş'ın rakibi Bayer Leverkusen, UEFA Avrupa Ligi'ne üç puanla başladı!

Beşiktaş'ın rakibi Bayer Leverkusen, UEFA Avrupa Ligi'ne üç puanla başladı!

17.09.2026 01:30:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Beşiktaş'ın rakibi Bayer Leverkusen, UEFA Avrupa Ligi'ne üç puanla başladı!

Beşiktaş'ın rakiplerinden Bayer Leverkusen, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında kendi sahasında ağırladığı NK Celje'yi 2-0 mağlup etti.
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UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Bayer Leverkusen ile NK Celje karşı karşıya geldi.

BayArena'da oynanan mücadelede ev sahibi ekip, 2-0'lık skorla galip gelerek Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladı.

CELJE KENDİ KALESİNE ATTI

Leverkusen, karşılaşmanın 15. dakikasında Svit Seslar'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmayınca Alman temsilcisi soyunma odasına 1-0 üstünlükle gitti.

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İkinci yarıda üstünlüğünü sürdüren Leverkusen, 74. dakikada Facundo Medina ile farkı ikiye çıkardı. Kalan dakikalarda Celje'nin gol çabaları sonuç vermeyince mücadele 2-0 sona erdi.

Bu sonuçla Bayer Leverkusen, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladı.

BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ OLACAK

Bayer Leverkusen, Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek. UEFA'nın fikstürüne göre mücadele 10 Aralık 2026'da BayArena'da oynanacak.

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