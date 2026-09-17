Beşiktaş'ın rakibi Bayer Leverkusen, UEFA Avrupa Ligi'ne üç puanla başladı!

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Bayer Leverkusen ile NK Celje karşı karşıya geldi.
BayArena'da oynanan mücadelede ev sahibi ekip, 2-0'lık skorla galip gelerek Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladı.
CELJE KENDİ KALESİNE ATTI
Leverkusen, karşılaşmanın 15. dakikasında Svit Seslar'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmayınca Alman temsilcisi soyunma odasına 1-0 üstünlükle gitti.
İkinci yarıda üstünlüğünü sürdüren Leverkusen, 74. dakikada Facundo Medina ile farkı ikiye çıkardı. Kalan dakikalarda Celje'nin gol çabaları sonuç vermeyince mücadele 2-0 sona erdi.
Bu sonuçla Bayer Leverkusen, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladı.
BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ OLACAK
Bayer Leverkusen, Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek. UEFA'nın fikstürüne göre mücadele 10 Aralık 2026'da BayArena'da oynanacak.