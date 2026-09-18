Cumhuriyet Gazetesi Logo
Beşiktaş'ın rakibi Crystal Palace'tan net galibiyet

Beşiktaş'ın rakibi Crystal Palace'tan net galibiyet

18.09.2026 09:36:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Beşiktaş'ın rakibi Crystal Palace'tan net galibiyet

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi rakiplerinden Crystal Palace ilk hafta maçında Lech Poznan'ı dört golle geçti.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçında Beşiktaş'ın rakiplerinden İngiliz temsilcisi Crystal Palace, Polonya ekibi Lech Poznan'ı ağırladı. Mücadelede kazanan 4-0'lık skorla ev sahibi Crystal Palace oldu.

Crystal Palace'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Yeremi Pino, 27. dakikada Chris Richards, 34. dakikada penaltıdan Jörgen Strand Larsen ve 89. dakikada Eddie Nketiah kaydetti.

Konuk ekip Lech Poznan'da orta saha oyuncularından Radoslaw Murawski, 87. dakikada ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.

Bu galibiyetin ardından Crystal Palace, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladı.

UEFA Avrupa Ligi'nde bir sonraki hafta Crystal Palace, Lyon'a konuk olacak.

Crystal Palace, 3. haftada Beşiktaş (22 Ekim) ile İstanbul'da karşılaşacak.

İlgili Konular: #beşiktaş #uefa avrupa ligi #crystal palace #Lech Poznan

İlgili Haberler

Beşiktaş'ın farklı zaferinin ardından: UEFA ülke puanı sıralamasında son durum belli oldu
Beşiktaş'ın farklı zaferinin ardından: UEFA ülke puanı sıralamasında son durum belli oldu UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş sahasında Marsilya'yı 4-1 yendi. Maçın ardından UEFA ülke puanı güncellendi.
Bournemouth, Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı
Bournemouth, Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Bournemouth, Real Sociedad'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti.
Beşiktaş'ın rakiplerinden Celtic'e büyük şok
Beşiktaş'ın rakiplerinden Celtic'e büyük şok Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi rakiplerinden Celtic, Ferencvaros'u ağırladığı maçı 3-1 kaybetti.