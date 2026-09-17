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Beşiktaş'ın rakibi Hapoel Beer Sheva, Dinamo Zagreb'den puanı kaptı!

Beşiktaş'ın rakibi Hapoel Beer Sheva, Dinamo Zagreb'den puanı kaptı!

17.09.2026 01:26:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Beşiktaş'ın rakibi Hapoel Beer Sheva, Dinamo Zagreb'den puanı kaptı!

Beşiktaş'ın rakiplerinden Hapoel Beer Sheva, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Romanya'da karşılaştığı Dinamo Zagreb ile 0-0 berabere kaldı.
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UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hapoel Beer Sheva ile Dinamo Zagreb karşı karşıya geldi.

Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Arena Giulești'de oynanan mücadelede iki takım da gol bulamadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

GOL SESİ ÇIKMADI

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da skor üretmekte başarılı olamadı. İkinci yarıda yapılan oyuncu değişikliklerine rağmen mücadelede denge bozulmadı.

Kalan dakikalarda da gol gelmeyince Hapoel Beer Sheva ile Dinamo Zagreb sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ OLACAK

Hapoel Beer Sheva, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak. Karşılaşma 26 Kasım 2026'da oynanacak.

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