Cumhuriyet Gazetesi Logo
Beşiktaş'ın rakibi Hoffenheim'a Yunanistan'da soğuk duş

Beşiktaş'ın rakibi Hoffenheim'a Yunanistan'da soğuk duş

17.09.2026 22:29:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Beşiktaş'ın rakibi Hoffenheim'a Yunanistan'da soğuk duş

UEFA Avrupa Ligi'nin 1. haftasında temsilcimiz Beşiktaş'ın rakiplerinden Hoffenheim, deplasmanda OFI'ye 2-0 mağlup oldu.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

UEFA Avrupa Ligi'nin 1. haftasında temsilcimiz Beşiktaş'ın rakiplerinden Hoffenheim, deplasmanda OFI ile karşılaştı.

Pankritio Stadyumu'nda oynanan maçta Alman temsilcisi Hoffenheim, Yunan ekibi OFI'ye 2-0 mağlup oldu.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri, 30. dakikada Aitor Cantalapiedra ve 84. dakikada Georgios Kanellopoulos kaydetti.

Bu sonuçla birlikte OFI, hanesine 3 puanı yazdıran taraf oldu. Hoffenheim ise lig aşamasına puansız başladı.

OZAN KABAK 90 DAKİKA SÜRE ALDI 

Hoffeinheim forması giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika forma giydi.

BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Hoffenheim, Avrupa Ligi'nin 2. haftasında 15 Ekim Perşembe günü temsilcimiz Beşiktaş'ı konuk edecek.

OFI ise aynı gün, deplasmanda Rennes ile karşı karşıya gelecek.

İlgili Konular: #beşiktaş #uefa avrupa ligi #Hoffenheim

İlgili Haberler

Salzburg, Levski Sofia'yı tek golle devirdi
Salzburg, Levski Sofia'yı tek golle devirdi UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Salzburg, deplasmanda Levski Sofia'yı 1-0 mağlup etti.
Türkiye Kupası'nda günün iki maçı da 10-0 bitti
Türkiye Kupası'nda günün iki maçı da 10-0 bitti Ziraat Türkiye Kupası 1. turunda bugün 2 maç oynandı. Söz konusu 2 müsabakanın da 10-0 gibi sansasyonel bir skorla bitmesi dikkat çekti.
Victor Osimhen'e Nijerya'dan milli davet
Victor Osimhen'e Nijerya'dan milli davet Galatasaray'da tedavisi devam eden Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı'nın aday kadrosunda yer aldı.