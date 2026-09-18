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Beşiktaş'ın rakiplerinden Celtic'e büyük şok

Beşiktaş'ın rakiplerinden Celtic'e büyük şok

18.09.2026 09:31:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Beşiktaş'ın rakiplerinden Celtic'e büyük şok

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi rakiplerinden Celtic, Ferencvaros'u ağırladığı maçı 3-1 kaybetti.

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UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçında Beşiktaş'ın rakiplerinden İskoçya ekibi Celtic ile Trabzonspor'u eleyen Macaristan ekibi Ferencvaros karşılaştı. Mücadelede kazanan 3-1'lik skorla konuk ekip Ferencvaros oldu.

Ferencvaros'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Bamidele Yusuf, 45. dakikada Kristoffer Zachariassen ve Daniel Arzani kaydetti. İlk golü atan Bamidele Yusuf, iki golde de asisti yaparak maça damga vurdu.

Celtic'in tek golü 44. dakikada Mika Baur'dan geldi.

Bu galibiyetin ardından Ferencvaros, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladı.

UEFA Avrupa Ligi'nde bir sonraki hafta Benfica'ya konuk olacak Celtic, 5 Kasım'da Beşiktaş'ı İskoçya'da ağırlayacak.

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