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Beşiktaş'ın tur atlamasının ardından... UEFA ülke puanı güncellendi
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Beşiktaş'ın tur atlamasının ardından... UEFA ülke puanı güncellendi

14.08.2026 09:48:00
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Cumhuriyet Spor
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Beşiktaş'ın tur atlamasının ardından... UEFA ülke puanı güncellendi

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Beşiktaş, Hradec Kralove'yi sahasında 1-0 yendi. İlk maçı da aynı skorla kazanan siyah-beyazlılar, play-off turuna yükseldi. UEFA ülke sıralamasında puanlar maçların ardından güncellendi.

Beşiktaş'ın tur atlamasının ardından... UEFA ülke puanı güncellendi

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş mücadelesinde Beşiktaş, Hradec Kralove ile Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlılar, 40. dakikada Vaclav Cerny'nin attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti.

İlk maçı da 1-0 kazanan Beşiktaş, toplam skorda sağladığı 2-0'lık üstünlükle play-off turuna yükseldi.

 

Beşiktaş'ın tur atlamasının ardından... UEFA ülke puanı güncellendi

AVRUPA'DA 4 TAKIM

Bununla birlikte bu sezon Avrupa'da lig aşamasında 4 Türk takımı olacağı kesinleşti. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor lig aşamasında yer alacaklar.

Avrupa sezonuna iyi başlayan Türkiye'nin temsilcilerinden sadece Başakşehir veda etti. Beşiktaş 4 eleme maçını da kazanırken; Fenerbahçe 3 eleme maçını kazandı ve 1'inde berabere kalarak yenilgi görmedi. 

Beşiktaş'ın tur atlamasının ardından... UEFA ülke puanı güncellendi

ÜLKE PUANINDA BÜYÜK FIRSAT

Fenerbahçe'nin Lyon'u elemesi halinde Türkiye yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'nde 2 takımla temsil edilecek. Beşiktaş ve Trabzonspor'un da Avrupa Ligi play-off turunu geçmeleri halinde ilk 2 Avrupa kupasında temsil hakkı kazanılacak. 

Beşiktaş'ın tur atlamasının ardından... UEFA ülke puanı güncellendi

En yakın takipte olan Çekya'nın en az 1 takımının Konferans Ligi'nde olacağı kesinleşti. Beşiktaş'ın doğrudan bir Çekya takımını elemesiyle takım sayısı eksilmesine rağmen (Başakşehir) aradaki farkı açmak için fırsat oluştu.

Beşiktaş'ın tur atlamasının ardından... UEFA ülke puanı güncellendi

İşte güncellenen haliyle UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:

1- İngiltere | 101.852 puan

2- İtalya | 87.660 puan

3- İspanya | 82.368 puan

4- Almanya | 80.116 puan

5- Fransa | 67.796 puan

Beşiktaş'ın tur atlamasının ardından... UEFA ülke puanı güncellendi

6- Portekiz | 63.850 puan

7- Belçika | 58.150 puan

8- Hollanda | 51.895 puan

9- TÜRKİYE | 47.975 PUAN

10- Çekya | 44.225 puan

11- Polonya | 44.125 puan

12- Yunanistan | 41.512 puan

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