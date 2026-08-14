Beşiktaş'ın tur atlamasının ardından... UEFA ülke puanı güncellendi

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş mücadelesinde Beşiktaş, Hradec Kralove ile Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, 40. dakikada Vaclav Cerny'nin attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti. İlk maçı da 1-0 kazanan Beşiktaş, toplam skorda sağladığı 2-0'lık üstünlükle play-off turuna yükseldi.

AVRUPA'DA 4 TAKIM Bununla birlikte bu sezon Avrupa'da lig aşamasında 4 Türk takımı olacağı kesinleşti. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor lig aşamasında yer alacaklar. Avrupa sezonuna iyi başlayan Türkiye'nin temsilcilerinden sadece Başakşehir veda etti. Beşiktaş 4 eleme maçını da kazanırken; Fenerbahçe 3 eleme maçını kazandı ve 1'inde berabere kalarak yenilgi görmedi.

ÜLKE PUANINDA BÜYÜK FIRSAT Fenerbahçe'nin Lyon'u elemesi halinde Türkiye yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'nde 2 takımla temsil edilecek. Beşiktaş ve Trabzonspor'un da Avrupa Ligi play-off turunu geçmeleri halinde ilk 2 Avrupa kupasında temsil hakkı kazanılacak.

En yakın takipte olan Çekya'nın en az 1 takımının Konferans Ligi'nde olacağı kesinleşti. Beşiktaş'ın doğrudan bir Çekya takımını elemesiyle takım sayısı eksilmesine rağmen (Başakşehir) aradaki farkı açmak için fırsat oluştu.

İşte güncellenen haliyle UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: 1- İngiltere | 101.852 puan 2- İtalya | 87.660 puan 3- İspanya | 82.368 puan 4- Almanya | 80.116 puan 5- Fransa | 67.796 puan