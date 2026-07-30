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Beşiktaş'ın tur atlamasının ardından... UEFA ülke sıralaması güncellendi!
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Beşiktaş'ın tur atlamasının ardından... UEFA ülke sıralaması güncellendi!

30.07.2026 22:25:00
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Cumhuriyet Spor
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Beşiktaş'ın tur atlamasının ardından... UEFA ülke sıralaması güncellendi!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Midtjylland'ı eleyerek 3. eleme turuna yükseldi. Başakşehir ise Inter Turku'ya mağlup olarak UEFA Konferans Ligi'ne veda etti. Temsilcilerimizin maçlarının ardından UEFA ülke sıralamasında puanlar güncellendi.

Beşiktaş'ın tur atlamasının ardından... UEFA ülke sıralaması güncellendi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tur atlayan Fenerbahçe'nin ardından Başakşehir bugün UEFA Konferans Ligi 2. tur rövanşı için sahaya çıktı. Turuncu lacivertliler, 1-1 biten maçın ardından Inter Turku'ya deplasmanda 2-0 yenildi ve Avrupa kupalarına veda etti.

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş ise 2. tur rövanşında Midtjylland'ı deplasmanda Rashica ve Orkun Kökçü'nün golleriyle 2-0 yendi. Siyah-beyazlılar toplamda rakibine 3-0 üstünlük kurarak adını 3. tura yazdırdı.

Beşiktaş'ın tur atlamasının ardından... UEFA ülke sıralaması güncellendi!

Başakşehir ve Beşiktaş'ın Avrupa maçlarının ardından UEFA ülke puanı güncellendi. 

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum şu şekilde:

Beşiktaş'ın tur atlamasının ardından... UEFA ülke sıralaması güncellendi!

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

1. İngiltere - 98.519

2. İtalya - 84.232

3. İspanya - 78.618

4. Almanya - 76.688

5. Fransa - 65.082

6. Portekiz - 60.450

7. Belçika - 55.850

8. Hollanda - 48.895

9. TÜRKİYE - 45.975

10. Polonya - 42.625

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