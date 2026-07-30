Beşiktaş'ın tur atlamasının ardından... UEFA ülke sıralaması güncellendi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tur atlayan Fenerbahçe'nin ardından Başakşehir bugün UEFA Konferans Ligi 2. tur rövanşı için sahaya çıktı. Turuncu lacivertliler, 1-1 biten maçın ardından Inter Turku'ya deplasmanda 2-0 yenildi ve Avrupa kupalarına veda etti.
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş ise 2. tur rövanşında Midtjylland'ı deplasmanda Rashica ve Orkun Kökçü'nün golleriyle 2-0 yendi. Siyah-beyazlılar toplamda rakibine 3-0 üstünlük kurarak adını 3. tura yazdırdı.
Başakşehir ve Beşiktaş'ın Avrupa maçlarının ardından UEFA ülke puanı güncellendi.
UEFA ülke puanı sıralamasında son durum şu şekilde:
UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI
1. İngiltere - 98.519
2. İtalya - 84.232
3. İspanya - 78.618
4. Almanya - 76.688
5. Fransa - 65.082
6. Portekiz - 60.450
7. Belçika - 55.850
8. Hollanda - 48.895
9. TÜRKİYE - 45.975
10. Polonya - 42.625