Beşiktaş'ın tur atlamasının ardından... UEFA ülke sıralaması güncellendi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tur atlayan Fenerbahçe'nin ardından Başakşehir bugün UEFA Konferans Ligi 2. tur rövanşı için sahaya çıktı. Turuncu lacivertliler, 1-1 biten maçın ardından Inter Turku'ya deplasmanda 2-0 yenildi ve Avrupa kupalarına veda etti.

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş ise 2. tur rövanşında Midtjylland'ı deplasmanda Rashica ve Orkun Kökçü'nün golleriyle 2-0 yendi. Siyah-beyazlılar toplamda rakibine 3-0 üstünlük kurarak adını 3. tura yazdırdı.