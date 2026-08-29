Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş'ın lig aşamasındaki fikstürü netleşti.
Siyah-beyazlı ekip, Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında 17 Eylül'de sahasında Marsilya'yı konuk edecek. Karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki fikstürü şu şekilde:
17 Eylül: Marsilya (İç saha) - 21.00
15 Ekim: Hoffenheim (Deplasman) - 21.00
22 Ekim: Crystal Palace (İç saha) - 21.00
5 Kasım: Celtic (Deplasman) - 21.00
26 Kasım: Hapoel Beer-Sheva (İç saha) - 18.45
10 Aralık: Bayer Leverkusen (Deplasman) - 21.00
21 Ocak: Union Saint-Gilloise (İç saha) - 18.45
28 Ocak: Omonia (Deplasman) - 21.00