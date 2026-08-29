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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü belli oldu

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü belli oldu

29.08.2026 21:44:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü belli oldu

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında oynayacağı karşılaşmaların tarihleri ve saatleri belli oldu.

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UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş'ın lig aşamasındaki fikstürü netleşti.

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında 17 Eylül'de sahasında Marsilya'yı konuk edecek. Karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki fikstürü şu şekilde:

17 Eylül: Marsilya (İç saha) - 21.00

15 Ekim: Hoffenheim (Deplasman) - 21.00

22 Ekim: Crystal Palace (İç saha) - 21.00

5 Kasım: Celtic (Deplasman) - 21.00

26 Kasım: Hapoel Beer-Sheva (İç saha) - 18.45

10 Aralık: Bayer Leverkusen (Deplasman) - 21.00

21 Ocak: Union Saint-Gilloise (İç saha) - 18.45

28 Ocak: Omonia (Deplasman) - 21.00

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