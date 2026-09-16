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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu!

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu!

16.09.2026 17:59:00
Güncellenme:
AA
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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil edecek Beşiktaş, organizasyonda kullanacağı kadrosunu duyurdu.
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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edeceği kadrosu duyuruldu.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre UEFA'ya gönderilen listede şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emir Yaşar

Defans: Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo

Orta Saha: Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Fabio Miretti, İlhan Fakılı

Forvet: Hyeon-gyu Oh, Ernest Poku, Dusan Vlahovic, Semih Kılıçsoy

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