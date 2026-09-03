Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu! Siyah-beyazlılardan Milot Rashica kararı...

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek Beşiktaş'ın kadrosu belli oldu.
Siyah-beyazlı takımın Kosovalı oyuncusu Milot Rashica ve genç golcü Mustafa Hekimoğlu kadroda yer almadı.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu şu şekilde:
Kaleciler: Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emir Yaşar
Savunma: Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo.
Orta saha: Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Fabio Miretti, İlhan Fakılı, Ernest Poku.
Hücum: Dusan Vlahovic, Semih Kılıçsoy, Hyeon-gyu Oh.
BEŞİKTAŞ'IN FİKSTÜRÜ
Beşiktaş'ın ligdeki maç takvimi ise şöyle:
17 Eylül Perşembe: Beşiktaş-Olimpik Marsilya
15 Ekim Perşembe: Hoffenheim-Beşiktaş
22 Ekim Perşembe: Beşiktaş-Crystal Palace
5 Kasım Perşembe: Celtic-Beşiktaş
26 Kasım Perşembe: Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva
10 Aralık Perşembe: Bayer Leverkusen-Beşiktaş
21 Ocak Perşembe: Beşiktaş-Union SG
28 Ocak Perşembe: Omonia-Beşiktaş
UEFA AVRUPA LİGİ FORMATI
Avrupa Ligi'nde her takım, 4'ü içeride, 4'ü dışarıda olmak üzere 8 farklı rakiple karşılaşacak.
Lig aşamasını ilk 8 sırada bitiren takımlar, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Ligde 9-24. sırayı alan ekipler, play-off turunda karşılaşarak son 16 turu bileti almaya çalışacak.
İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise Avrupa kupalarına veda edecek.
Lig aşamasının tamamlanmasıyla play-off turundan itibaren çift maçlı eleme sistemine geçilecek.