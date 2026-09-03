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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu! Siyah-beyazlılardan Milot Rashica kararı...

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu! Siyah-beyazlılardan Milot Rashica kararı...

3.09.2026 23:11:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu! Siyah-beyazlılardan Milot Rashica kararı...

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde kullanacağı kadroyu bildirdi.
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Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek Beşiktaş'ın kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı takımın Kosovalı oyuncusu Milot Rashica ve genç golcü Mustafa Hekimoğlu kadroda yer almadı.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu şu şekilde:

Kaleciler: Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emir Yaşar

Savunma: Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo.

Orta saha: Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Fabio Miretti, İlhan Fakılı, Ernest Poku.

Hücum: Dusan Vlahovic, Semih Kılıçsoy, Hyeon-gyu Oh.

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BEŞİKTAŞ'IN FİKSTÜRÜ

Beşiktaş'ın ligdeki maç takvimi ise şöyle:

17 Eylül Perşembe: Beşiktaş-Olimpik Marsilya

15 Ekim Perşembe: Hoffenheim-Beşiktaş

22 Ekim Perşembe: Beşiktaş-Crystal Palace

5 Kasım Perşembe: Celtic-Beşiktaş

26 Kasım Perşembe: Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva

10 Aralık Perşembe: Bayer Leverkusen-Beşiktaş

21 Ocak Perşembe: Beşiktaş-Union SG

28 Ocak Perşembe: Omonia-Beşiktaş

UEFA AVRUPA LİGİ FORMATI

Avrupa Ligi'nde her takım, 4'ü içeride, 4'ü dışarıda olmak üzere 8 farklı rakiple karşılaşacak.

Lig aşamasını ilk 8 sırada bitiren takımlar, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Ligde 9-24. sırayı alan ekipler, play-off turunda karşılaşarak son 16 turu bileti almaya çalışacak.

İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise Avrupa kupalarına veda edecek.

Lig aşamasının tamamlanmasıyla play-off turundan itibaren çift maçlı eleme sistemine geçilecek.

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