Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında konuk olduğu Danimarka ekibi Midtjylland'ı 2-0 yenerek tur atladı.
İkinci eleme turunun ilk maçını sahasında 1-0 kazanan siyah-beyazlılar, adını üçüncü ön eleme turuna yazdırdı.
Beşiktaş'ın 3. ön eleme turundaki rakibi Çekya'dan Hradec Kralove oldu.
TRÖMSÖ'YÜ ELEDİLER
Çekya ekibi ilk maçı 1-0 kazandığı eşleşmede kendi evinde 3-1 kazanarak toplamda 4-1'lik skorla tur atladı.
UEFA Avrupa Ligi'nin 3. ön eleme turunda maçlar 6 Ağustos ve 13 Ağustos tarihlerinde oynanacak.