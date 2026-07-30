Cumhuriyet Gazetesi Logo
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

30.07.2026 22:14:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda karşılaştığı Midtjylland'ı eleyerek adını bir üst tura yazdırdı. Siyah-beyazlılar UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çek ekip Hradec Kralove ile eşleşti.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında konuk olduğu Danimarka ekibi Midtjylland'ı 2-0 yenerek tur atladı.

İkinci eleme turunun ilk maçını sahasında 1-0 kazanan siyah-beyazlılar, adını üçüncü ön eleme turuna yazdırdı.

Beşiktaş'ın 3. ön eleme turundaki rakibi Çekya'dan Hradec Kralove oldu.

TRÖMSÖ'YÜ ELEDİLER

Çekya ekibi ilk maçı 1-0 kazandığı eşleşmede kendi evinde 3-1 kazanarak toplamda 4-1'lik skorla tur atladı. 

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. ön eleme turunda maçlar 6 Ağustos ve 13 Ağustos tarihlerinde oynanacak. 

İlgili Konular: #beşiktaş #uefa avrupa ligi #Hradec Kralove

İlgili Haberler

Nuri Şahin'den mağlubiyet açıklaması: 'Hepimiz adına çok acı bir tecrübe oldu'
Nuri Şahin'den mağlubiyet açıklaması: 'Hepimiz adına çok acı bir tecrübe oldu' Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, 2-0 mağlup oldukları Inter Turku maçının ardından görüşlerini aktardı.
Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı'dan Fenerbahçe itirafı!
Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı'dan Fenerbahçe itirafı! Süper Lig ekibi Galatasaray'ın milli savunmacısı Abdülkerim Bardakcı, sarı-kırmızılı kulübün resmi YouTube kanalında yeni sezona dair konuştu.
Trabzonspor, Al Sadd'a tek golle mağlup oldu!
Trabzonspor, Al Sadd'a tek golle mağlup oldu! Trabzonspor, Avusturya'da oynanan hazırlık maçında karşılaştığı Al Sadd'a 1-0 mağlup oldu.