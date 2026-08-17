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Beşiktaş'ın UEFA listesinde değişiklik! Dusan Vlahovic kararı...

Beşiktaş'ın UEFA listesinde değişiklik! Dusan Vlahovic kararı...

17.08.2026 22:07:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Beşiktaş'ın UEFA listesinde değişiklik! Dusan Vlahovic kararı...

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kauno Zalgiris ile karşılaşacak Beşiktaş, yeni transferi Dusan Vlahovic'i listeye ekledi.
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Beşiktaş'ta yeni transfer Dusan Vlahovic, Kauno Zalgiris maçları öncesinde UEFA listesine eklendi.

Siyah-beyazlılar, Sırp golcüyü Avrupa kadrosuna dahil ederken Vlahovic, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun görev vermesi halinde Kauno Zalgiris karşılaşmalarında forma giyebilecek. Hradec Kralove maçlarının kadrosunda bulunan Felix Uduokhai ise listeden çıkarıldı.

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BEŞİKTAŞ'IN UEFA LİSTESİ

Beşiktaş'ın UEFA listesi şu şekilde:

Kaleciler: Alexander Nübel, Tuğra Yeşilyurt, Doğan Alemdar, Emir Yaşar

Defans: Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djaló, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Michael Murillo, Mustafa Yortaç, Cumali Gürsel, Asım Işık

Orta saha: Wilfred Ndidi, Amir Hadziahmetovic, Salih Özcan, Milot Rashica, Kartal Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Ilhan Fakılı, Ali Pağda, Ozan Sevim, Fahri Ay

Forvet: Hyeongyu Oh, Mustafa Hekimoğlu, Dusan Vlahovic, Ahmet Bircan, Semih Kılıçsoy

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında 20 Ağustos Perşembe günü Kauno Zalgiris'i ağırlaycak. Maçı Alman hakem Tobias Stieler yönetecek.

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