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Beşiktaş'ın yeni transferi Ümit Akdağ İstanbul'a geldi!

Beşiktaş'ın yeni transferi Ümit Akdağ İstanbul'a geldi!

3.09.2026 17:35:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Beşiktaş'ın yeni transferi Ümit Akdağ İstanbul'a geldi!

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın kadrosuna katmaya hazırlandığı genç stoper Ümit Akdağ, İstanbul'a geldi.
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Beşiktaş, Alanyaspor'dan savunma oyuncusu Ümit Akdağ'ı kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlılar, 22 yaşındaki stoper ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Ümit Akdağ, Beşiktaş'ın Avrupa listesine de eklendi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Nihai transferi hususunda Corendon Alanyaspor'la anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Ümit Akdağ ile 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Ümit Akdağ'a şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadeleri kullanıldı.

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ÜMİT AKDAĞ İSTANBUL'A GELDİ

Beşiktaş'ın yeni transferi Ümit Akdağ, perşembe günü saat 17.15 sularında İstanbul'a geldi.

Siyah-beyazlıların, Ümit Akdağ'ın bonservisi için Alanyaspor'a 7 milyon Euro bedeli 2 yılda taksitler halinde ödeyeceği kaydedildi.

ROMANYA FORMASI GİYDİ

Ümit Akdağ, Romanya U21 formasını 10 kez giydi ve 2 gol kaydetti.

Genç savunma oyuncusunun milli takım tercihini hangi ülkeden yana kullanacağına henüz karar vermediği öğrenildi.

Stoper dışında sol bek ve ön libero pozisyonlarında da görev yapabilen Ümit Akdağ, kariyerinde FCSB, Alanyaspor, Chelsea altyapısı, Göztepe ve Toulouse formalarını giydi.

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