Cumhuriyet Gazetesi Logo
Beşiktaş'ın yeni transferleri antrenmana çıktı

Beşiktaş'ın yeni transferleri antrenmana çıktı

29.08.2026 17:20:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Beşiktaş'ın yeni transferleri antrenmana çıktı

Çorum FK maçının hazırlıklarına başlayan Beşiktaş'ta, yeni transferler Ernest Poku ve Fabio Miretti, ilk idmanlarına çıktı.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 31 Ağustos Pazartesi günü Arca Çorum FK'yi konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleştirildi.

Image

Yeni transferler Ernest Poku ve Fabio Miretti, siyah-beyazlı ekipte ilk idmanlarına çıktı.

Antrenman, ısınma koşularıyla başlarken 5'e 2'nin ardından yarı sahada yapılan taktik çalışmayla sona erdi.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

İlgili Konular: #beşiktaş #Ernest Poku #Fabio Miretti

İlgili Haberler

Ernest Poku'dan transfer itirafı: 'Beşiktaş'ı seçmemin sebebi...'
Ernest Poku'dan transfer itirafı: 'Beşiktaş'ı seçmemin sebebi...' Beşiktaş'ın yeni transferi Ernest Poku, siyah beyazlı ekibin Youtube kanalına açıklamalarda bulundu.
Son dakika... Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu
Son dakika... Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu Son dakika haberi... Süper Lig’in 4. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi ve saati belli oldu. TFF’nin program değişikliğiyle derbi, 5 Eylül Cumartesi günü saat 20.00’de oynanacak; Başakşehir-Galatasaray karşılaşması ise 4 Eylül’e alındı.
Siyah beyazlılar bir transferi daha bitirdi: Beşiktaş, Fabio Miretti'yi duyurdu
Siyah beyazlılar bir transferi daha bitirdi: Beşiktaş, Fabio Miretti'yi duyurdu Beşiktaş, Juventus'tan İtalyan orta saha oyuncusu Fabio Miretti'yi satın alma opsiyonuyla kiraladığını duyurdu.