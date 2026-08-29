Beşiktaş'ın yeni transferleri antrenmana çıktı

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 31 Ağustos Pazartesi günü Arca Çorum FK'yi konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleştirildi.
Yeni transferler Ernest Poku ve Fabio Miretti, siyah-beyazlı ekipte ilk idmanlarına çıktı.
Antrenman, ısınma koşularıyla başlarken 5'e 2'nin ardından yarı sahada yapılan taktik çalışmayla sona erdi.
Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.