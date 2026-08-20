Beşiktaş - Kauno Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu heyecanı başlıyor.
Hradec Kralove engelini aşarak play-off turuna yükselen Beşiktaş, Dinamo Zagreb ile oynadığı eşleşmeyi kaybeden Kauno Zalgiris ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar, İstanbul'daki ilk maçta avantajlı bir sonuç alarak Litvanya'da oynanacak rövanş öncesinde tur kapısını aralamayı hedefliyor.
BEŞİKTAŞ - KAUNO ZALGIRIS MAÇI SAAT KAÇTA?
Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş - Kauno Zalgiris karşılaşması saat 20.00'de başlayacak. Eşleşmenin rövanşı ise 27 Ağustos'ta Litvanya'da oynanacak.
BEŞİKTAŞ - KAUNO ZALGIRIS MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Tobias Stieler'in yöneteceği karşılaşma S Sport Plus'tan yayımlanacak.