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Beşiktaş - Kauno Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
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Beşiktaş - Kauno Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

20.08.2026 09:35:00
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Cumhuriyet Spor
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Beşiktaş - Kauno Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris'i konuk edecek. Kritik mücadele TSİ 20.00'de başlayacak.

Beşiktaş - Kauno Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu heyecanı başlıyor.

Beşiktaş - Kauno Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Hradec Kralove engelini aşarak play-off turuna yükselen Beşiktaş, Dinamo Zagreb ile oynadığı eşleşmeyi kaybeden Kauno Zalgiris ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar, İstanbul'daki ilk maçta avantajlı bir sonuç alarak Litvanya'da oynanacak rövanş öncesinde tur kapısını aralamayı hedefliyor.

Beşiktaş - Kauno Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BEŞİKTAŞ - KAUNO ZALGIRIS MAÇI SAAT KAÇTA?

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş - Kauno Zalgiris karşılaşması saat 20.00'de başlayacak. Eşleşmenin rövanşı ise 27 Ağustos'ta Litvanya'da oynanacak.

Beşiktaş - Kauno Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BEŞİKTAŞ - KAUNO ZALGIRIS MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Tobias Stieler'in yöneteceği karşılaşma S Sport Plus'tan yayımlanacak. 

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