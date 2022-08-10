Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Valerien Ismael haberlerine yalanlama
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın başkanı Ahmet Nur Çebi, sponsorluk anlaşmasının basın toplantısında soruları yanıtladı. Çebi, teknik direktör Valerien Ismael hakkında çıkan haberleri yalanlayarak "Hocamıza son derece güveniyorum, tereddüttüm yok" dedi.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, futbol takımının teknik direktörü Valerien Ismael hakkında çıkan haberlere yanıt verdi.
"Valerien Ismael ile yollar ayrılıcak mı?" şeklindeki soruya Çebi, "Valerien Ismael'den sponsorluk almadık, bugün onun günü değil. İnşallah bize kupayı alacak, o da böyle bir sponsor olacak. Hocamıza son derece güveniyorum, tereddüttüm yok. Bir ülkeye geliyorsunuz. Oyuncularınız var. Onların gösterdiği değişik uygulamalar olabilir. Tüm bunları yürüttüğümüz bir süreç olabilir. Hocamıza güveniyorum. Yaratılan algıya da çok üzülüyorum. Bunu neden yaptıklarını bilmiyorum. Bir, çok bilmiş olabilirler; ikincisi zarar vermek isteyebilirler. İkisini de yapmasınlar. Sonuna kadar hocamızın yanındayım" yanıtını verdi.
Transfer sorusu üzerine de Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Futbolseverlerin kafasında heyecanlı transferler vardır: Özkaynağa önem veren ve kulübümüzün içinde bulunduğu sıkıntılardan çıkabilmesi için 2 seneden beri başka bir strateji uyguluyoruz. Şu anda tercihim özkaynaktan, Akatlar'da misafir ettiğimiz oyunculardan 2,3,4,5 yıldız çıkarmak. Hesaba, kitaba uygun ölçerek biçerek hareket etmek istiyorum. Beşiktaş'ın geleceği altyapıdan gelen oyuncularla olacaktır. Futbol değil basketbol ve voleybolda bunu yapmaya kararlıyız. Büyük Beşiktaş'ın geleceğini hazırlayacağız" açıklamasını yaptı.
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