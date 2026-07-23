Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Lokali'nin açılışı yapıldı

Akaretler'de bulunan BJK Plaza C Blok'taki açılışa Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, yönetim kurulu üyeleri, divan Kurulu başkanı Ahmet Ürkmezgil ve divan kurulu üyeleriyle davetliler katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Ahmet Ürkmezgil, "Bugün gerçekten çok mutlu bir gün. Benim için özellikle çok mutlu bir gün. Çok şükür ki yıllardan beri bütün Beşiktaşlıların istediği, arzu ettiği, yapamadığımız, belki de yapmaya fırsat bulamadığımız bu lokali yapmış olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Allah hepimize burada güzel günler yaşamayı ve maçları birlikte izlemeyi nasip etsin. Bu benim için şu anda tabii ki çok kıymetli ama inşallah güzel günlerimiz olur" diye konuştu.

Lokalin kendisi için büyük anlam taşıdığını anlatan Ürkmezgil, "Burası Beşiktaş'ın, merhum Süleyman Seba'nın ve yönetimin bulunduğu bina, bulunduğu kat. Dolayısıyla oranın anlamı, burayla ilgili olan idealimde çok daha önemli bir yer tutuyor. İdealim, bizim zamanlarımızda olduğu gibi birlik ve beraberlik içerisinde bir camia olmanın gücü, kudreti içerisinde o günlere geri dönebilmek. İnşallah müzemizin açılışında da tekrar bir araya geleceğiz. Hepiniz güzel günleri burada geçirin. Beşiktaş'ımız bu akşam galibiyetle başlasın, burası inşallah tarihi bir gün olarak da aklımızda kalsın" ifadelerini kullandı.

SERDAL ADALI: "LOKALİMİZ DİVAN ÜYELERİMİZE VE BEŞİKTAŞ'IMIZA HAYIRLI OLSUN"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ise divan kurulu lokalinin siyah-beyazlıların güzel günlerine şahitlik edeceğini aktardı.

"Şu anda içinde bulunduğumuz bu bina bize Beşiktaş'ımızın altın yıllarını hatırlatıyor" ifadeleriyle sözlerine başlayan Adalı, şunları kaydetti:

"Onursal Başkanımız Süleyman Seba, yıllarca kulübümüze bu çatı altında hizmet etti, bize tarihimizin belki de en güzel günlerini burada yaşattı. Böylesine önemli bir varlığımız yıllardır kullanılmayan, atıl bir şekilde duruyordu. Bu görüntü Beşiktaş'ımıza yakışmıyordu. Bu noktada bizler de divan kurulumuz ile istişare ederek burayı yeniden Beşiktaş'ımıza kazandırmaya karar verdik. Diliyorum ki Akaretler'deki bu tarihi binamız, geçmişte olduğu gibi gelecekte de Beşiktaş'ımızın güzel günlerine şahitlik etmeye devam edecektir. Divan kurulu üyelerimizin birlikte geçireceği güzel zamanlara ev sahipliği yapacak, camiamız için önemli bir buluşma noktası olacaktır."

Divan lokalinin içinde bir de Süleyman Seba Müzesi'nin hayata geçirileceğini paylaşan Adalı, "Onursal Başkanımız Süleyman Seba ile özdeşleşen bu çatı altında, anlamlı bir projenin daha hazırlığı içerisindeyiz. Burayı da Beşiktaş camiası için anlamlı ve özel bir günde hayata geçirmeyi planlıyoruz. Akaretler binamızın divan lokali haline gelmesinde, fikir aşamasından yapımına kadar maddi manevi büyük emeği bulunan divan kurulu başkanımız Ahmet Ürkmezgil'e ve divan kurulumuza yürekten teşekkür ediyorum. Lokalimizin divan üyelerimize ve büyük Beşiktaş'ımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu akşam sezonun ilk maçında Midtjylland karşısına çıkacak olan Beşiktaş'ımıza başarılar diliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Açılış töreni, fotoğraf çekimleriyle sona erdi.