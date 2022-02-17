Beşiktaş Kulübü Miralem Pjanic'in sağlık durumunu paylaştı

17 Şubat 2022 Perşembe, 15:40

Beşiktaş Kulübü, resmi sitesinden bir açıklama yayımlayarak 31 yaşındaki futbolcu Miralem Pjanic'in antrenman sırasında sakatlandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Spor Toto Süper Lig’deki Altay maçı hazırlıkları kapsamında bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenman sırasında alt baldır arka adalesinde ağrı hissetmesi nedeniyle çalışmayı tamamlayamayan futbolcumuz Miralem Pjanic, MR görüntülemesinden geçmiş, oyuncumuzun alt baldır arka adalesinde (soleus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Miralem Pjanic’in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında 19 Şubat Cumartesi günü kendi sahasında İzmir ekibi Altay'ı konuk edecek.