Beşiktaş Kulübünün yeni yönetiminde görev dağılımı yapıldı

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'nin başkanlığında oluşturulan yeni yönetim kurulunda görev paylaşımı yapıldı.

cumhuriyet.com.tr
02 Haziran 2022 Perşembe, 16:17
Beşiktaş Kulübünün yeni yönetiminde görev dağılımı yapıldı
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Beşiktaş Kulübünde tekrar göreve seçilen Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, yeni yönetimde Engin Baltacı'nın ikinci başkan, Emre Kocadağ ve Serhan Çetinsaya'nın asbaşkan, Mehtap Mutluşan Ferah'ın genel sekreter ve Murat Kılıç'ın da sayman olarak görev alacağı belirtildi.


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