Beşiktaş Kulübünün yeni yönetiminde görev dağılımı yapıldı
Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'nin başkanlığında oluşturulan yeni yönetim kurulunda görev paylaşımı yapıldı.
Beşiktaş Kulübünde tekrar göreve seçilen Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, yeni yönetimde Engin Baltacı'nın ikinci başkan, Emre Kocadağ ve Serhan Çetinsaya'nın asbaşkan, Mehtap Mutluşan Ferah'ın genel sekreter ve Murat Kılıç'ın da sayman olarak görev alacağı belirtildi.
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