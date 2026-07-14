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Beşiktaş Leandro Trossard transferi resmen açıkladı! Geliş saati belli oldu...

Beşiktaş Leandro Trossard transferi resmen açıkladı! Geliş saati belli oldu...

14.07.2026 15:46:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Beşiktaş Leandro Trossard transferi resmen açıkladı! Geliş saati belli oldu...

Süper Lig ekibi Beşiktaş, 31 yaşındaki Belçikalı sol kanat Leandro Trossard'ın transferi için İngiliz kulüp Arsenal ile görüşmelere başlandığını duyurdu.
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Beşiktaş, Belçikalı oyuncu Leandro Trossard'ı transfer etmek üzere Arsenal ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Siyah-beyazlı kulübün açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcu Leandro Trossard'ın kalıcı transferi konusunda oyuncu ve kulübü The Arsenal Football Club Public Limited Company ile görüşmelere başlanmıştır."

Beşiktaş'ın, 31 yaşındaki Trossard için Arsenal'a 18 milyon Euro bonservis ve 2 milyon Euro bonus ödeyeceği kaydedildi.

İSTANBUL'A GELİŞ SAATİ BELLİ OLDU

Trossard, Beşiktaş'a transferini tamamlamak için bu akşam (Salı) İstanbul'a gelecek. Belçikalı yıldızın, saat 19.30'da İstanbul'a inmesi bekleniyor.

Beşiktaş, Leandro Trossard ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'TAN TROSSARD PAYLAŞIMI

Beşiktaş, Leandro Trossard transferi için bir paylaşım yaptı.

Beşiktaş'ın paylaşımı şu şekilde:

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