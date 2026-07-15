Beşiktaş Leandro Trossard transferini resmen açıkladı: Maliyeti belli oldu!

Beşiktaş, Belçikalı kanat Leandro Trossard'ın transferi için oyuncunun kendisi ve kulübüyle anlaşmaya varıldığını KAP’a bildirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklama şu şekilde:

“Profesyonel futbolcu Leandro Trossard'ın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. The Arsenal Football Club Public Limited Company kulübüne toplam transfer bedeli olarak 18.000.000 Avro 6 (altı) eşit taksit halinde üç yılda ödenecektir. Oyuncu ile üç yıl artı bir yıl opsiyonlu olacak şekilde anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; her bir futbol sezonu için 6.500.000 Avro garanti ücret ödenecektir.”

TROSSARD İÇİN İMZA TÖRENİ

Beşiktaş, Trossard için perşembe günü Tüpraş Stadyumu'nda imza töreni düzenleneceğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Yeni transferimiz Leandro Trossard için Başkanımız Serdal Adalı’nın katılımıyla yarın (16 Temmuz) saat 19.03’te Tüpraş Stadyumu’nda büyük Beşiktaş taraftarına açık bir imza töreni gerçekleştirilecektir.

İmza töreninde taraftarlarımız, ücretsiz olarak doğu alt ve doğu üst tribünlerinde yer alacaktır. Tüpraş Stadyumu’na giriş yapmak için Passo zorunluluğu bulunmamaktadır. Taraftarlarımız için kapı açılış saati 17.00’dir."