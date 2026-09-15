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Beşiktaş - Marsilya maçına İtalyan hakem

Beşiktaş - Marsilya maçına İtalyan hakem

15.09.2026 12:45:00
Güncellenme:
AA
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Beşiktaş - Marsilya maçına İtalyan hakem

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş'ın Marsilya'yı konuk edeceği maçı İtalyan hakem Andrea Colombo yönetecek

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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında 17 Eylül Perşembe günü sahasında Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya ile yapacağı maçı, İtalyan hakem Andrea Colombo yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgilendirmeye göre, Tüpraş Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak müsabakada Colombo'nun yardımcılıklarını Davide Imperiale ile Giuseppe Perrotti üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Simone Sozza olacak.

Mücadelede Video Yardımı Hakem (VAR) koltuğunda Michael Fabbri oturacak. Fabbri'nin yardımcılığını ise Valerio Marini

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