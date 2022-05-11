Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın sakatlık durumunu paylaştı
Süper Lig ekibi Beşiktaş, genç futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın MR sonucunda uyluk iç ve karın ön adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.
Süper Lig'in 36. haftasında oynanan Fenerbahçe derbisinde sakatlanan genç futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın sakatlık durumu belli oldu.
Beşiktaş, genç futbolcunun uyluk iç ve karın ön adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.
Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:
"Futbol Takımımızın 08.05.2022 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı müsabakada sağ uyluk iç adalesi ve karın ön duvarında ağrı hisseden oyuncumuz Rıdvan Yılmaz'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk iç (adduktor longus) ve karın ön adalesinde (rectus abdominus) gerilme ve ödem tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."
Rıdvan Yılmaz, bu sezon Beşiktaş formasını giydiği 33 karşılaşmada 3 gol atıp 4 asist kaydetti.
Video Haberler
- 'Kaçak gelinler' operasyonu: 18 kişi gözaltında
- Tecrübeli futbolcu Arda Turan'dan itiraf!
- Yasağa karşı harekete geçildi
- 'Eskişehirimiz özgürlüklerle anılmayı hak ediyor'
- Büyükçekmece Gölü'nde dikkat çeken yosun artışı
- Bursa'da AVM'de yangın paniği: Tavan çöktü
- Tokat’ta patlama: 1’i ağır, 4 çocuk yaralı
- 'Kadayıfçı Olcay' silahlı saldırıda öldürüldü
- Soylu, CHP'yi 'İnönü' ile hedef aldı
- 2 yaşındaki bebeğine sigara içirdi
En Çok Okunan Haberler
-
- Tarikat evinde 1'i bebek 11 ceset bulundu
- Gürsel Aksel Stadı’nda açılış ve kapanış Beşiktaş’tan
- 'İktidarın kabusu olabilir'
- Dip dalga büyüyecek
- Raylar üzerinde başı kesik halde bulundu
- Kaftancıoğlu kararı iktidarın kâbusu olabilir
- Taksim Cami kapısına Mercedes çektiler
- 'Eskiden düşmanları olarak gördüğü...'
- Soylu'dan ilginç 'sınır dışı' açıklaması
- 'AKP WhatsApp grupları kaynıyor'