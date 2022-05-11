Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın sakatlık durumunu paylaştı

11 Mayıs 2022 Çarşamba, 20:31

Süper Lig'in 36. haftasında oynanan Fenerbahçe derbisinde sakatlanan genç futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın sakatlık durumu belli oldu.

Beşiktaş, genç futbolcunun uyluk iç ve karın ön adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbol Takımımızın 08.05.2022 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı müsabakada sağ uyluk iç adalesi ve karın ön duvarında ağrı hisseden oyuncumuz Rıdvan Yılmaz'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk iç (adduktor longus) ve karın ön adalesinde (rectus abdominus) gerilme ve ödem tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

Rıdvan Yılmaz, bu sezon Beşiktaş formasını giydiği 33 karşılaşmada 3 gol atıp 4 asist kaydetti.