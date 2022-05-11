Beşiktaş, Salernitana'nın forveti Milan Djuric ile ilgileniyor

11 Mayıs 2022 Çarşamba, 10:19

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Beşiktaş'ta forvet transferi için sürpriz bir isim gündeme geldi.

İtalya'da yayın yapan Tuttomercato'nun aktardığına göre siyah-beyazlı takım, Salernitana'nın forveti Milan Djuric için teklif yapmaya hazırlanıyor.

Haberde, Serie A'da ligde kalma mücadelesi veren Salernitana'yla ile olan sözleşmesi bitecek Djuric'in takımdan ayrılma ihtimali olduğu belirtildi.

5 GOL 5 ASİST KAYDETTİ

Salernitana formasıyla bu sezon 33 maça çıkan Milan Djuric, 5 gol ve 5 asist kaydetti.

Bristol City'den 2018'de 650 bin euro karşılığında İtalya'ya transfer olan 31 yaşındaki forvet, 4 sezonda 130 maçta 29 gol ve 11 asist istatistiklerini yakaladı.