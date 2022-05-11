Beşiktaş, Salernitana'nın forveti Milan Djuric ile ilgileniyor
İtalya Serie A takımlarından Salernitana'da forma giyen Milan Djuric'le Beşiktaş'ın ilgilendiği iddia edildi.
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Beşiktaş'ta forvet transferi için sürpriz bir isim gündeme geldi.
İtalya'da yayın yapan Tuttomercato'nun aktardığına göre siyah-beyazlı takım, Salernitana'nın forveti Milan Djuric için teklif yapmaya hazırlanıyor.
Haberde, Serie A'da ligde kalma mücadelesi veren Salernitana'yla ile olan sözleşmesi bitecek Djuric'in takımdan ayrılma ihtimali olduğu belirtildi.
5 GOL 5 ASİST KAYDETTİ
Salernitana formasıyla bu sezon 33 maça çıkan Milan Djuric, 5 gol ve 5 asist kaydetti.
Bristol City'den 2018'de 650 bin euro karşılığında İtalya'ya transfer olan 31 yaşındaki forvet, 4 sezonda 130 maçta 29 gol ve 11 asist istatistiklerini yakaladı.
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