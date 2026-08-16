Beşiktaş sezona üç puanla başladı: Beşiktaş 1-0 Eyüpspor

Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında kendi evinde Eyüpspor ile karşılaştı.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleden Beşiktaş 1-0'lık galibiyet ile ayrıldı.

EYÜPSPOR 10 KİŞİ KALDI

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 25. dakikada Vaclav Cerny kaydetti.

Eyüpspor, 68. dakikada David Costa'nın ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesi ile 10 kişi kaldı.

Beşiktaş ilk haftadan hanesine 3 puanı yazdırırken Eyüpspor ise Dolmabahçe'den eli boş döndü.

Siyah-beyazlılar ligin ikinci haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Eyüpspor ise kendi sahasında Gaziantep FK'yi konuk edecek.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Nübel, Taylan, Djalo, Agbadou, Rıdvan, Salih, Olaitan, Orkun, Cerny, Trossard, Semih.

Eyüpspor: Moldovan, Calegari, El Yamiq, Jules, Talha, Massanga, Sabiri, Costa, Abdullahi, Michalak, Pintor.

Karşılaşmadan önemli anlar | Beşiktaş 1-0 Eyüpspor

90' SARI KART | Beşiktaş'ta Djalo sarı kart gördü.

90' Karşılaşmanın ikinci yarısına 4 dakika ilave edildi.

88' Beşiktaş’ta üç oyuncu değişikliği birden yapıldı. Cerny’nin yerine Rashica, Rıdvan’ın yerine Ouattara, Olaitan’ın yerine ise Ndidi oyuna dahil oldu.

85' Eyüpspor’da Michalak oyundan çıkarken, Barasi oyuna dahil oldu.

68' KIRMIZI KART | Eyüpspor'da ikinci sarı kartını gören David Costa kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

62' Eyüpspor’da Pintor oyundan çıkarken, Boutobba oyuna dahil oldu.

61' Beşiktaş’ta iki oyuncu değişikliği birden yapıldı. Trossard’ın yerine İlhan, Semih’in yerine ise Oh oyuna dahil oldu.

52' SARI KART | Trossard, yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

50' DİREK | Cerny’nin müthiş frikiğinde top direkten döndü.

47' SARI KART | Raux Yao, Salih Özcan’ın ayağına bastığı gerekçesiyle sarı kart gördü

46' Eyüpspor’da ikinci yarı öncesi Sabiri oyundan çıkarken, Raux Yao oyuna dahil oldu.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

28' SARI KART | Eyüpsporlu David Costa, Trossard'a yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

25' Olaitan’ın harika aşırtma pasında Cerny topla buluştu ve güzel bir vuruşla ağları havalandırdı. Beşiktaş’ın bu sezonki ilk golünü Cerny kaydetti.

25' GOL | Cerny'nin golü ile Beşiktaş öne geçti.

1' Karşılaşmada ilk yarı başladı.