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Beşiktaş'ta ayrılık: Emre Bilgin'in yeni adresi belli oldu!

Beşiktaş'ta ayrılık: Emre Bilgin'in yeni adresi belli oldu!

15.08.2026 19:05:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Beşiktaş'ta ayrılık: Emre Bilgin'in yeni adresi belli oldu!

Süper Lig ekibi Beşiktaş, 22 yaşındaki kaleci Emre Bilgin'in Eyüpspor'a transfer olduğunu duyurdu.
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Beşiktaş'ta kadro planlaması kapsamında bir ayrılık daha gerçekleşti.

Siyah-beyazlılar, genç kaleci Emre Bilgin'in nihai transferi konusunda Eyüpspor ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, transfer anlaşmasının tamamlandığı belirtilirken Emre Bilgin'e yeni kulübünde başarı dileğinde bulunuldu.

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Siyah-beyazlı kulübün açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Emre Bilgin'in nihai transferi hususunda Eyüpspor'la anlaşmaya varılmıştır.

Emre Bilgin'e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

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