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Beşiktaş'ta İlhan Fakılı sevinci

Beşiktaş'ta İlhan Fakılı sevinci

14.09.2026 10:13:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Beşiktaş'ta İlhan Fakılı sevinci

Beşiktaş'ın sezon başında Clermont'tan kadrosuna kattığı İlhan Fakılı, kısa sürede sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti.

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Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Fransa Ligue 2 takımı Clermont'tan kadrosuna kattığı İlhan Fakılı, performansıyla dikkat çekiyor.

Sabah'ta yer alan habere göre; 20 yaşındaki genç oyuncu, siyah-beyazlılarda bugüne dek oynadığı maçlarda büyük beğeni topladı.

11 maçta 558 dakika sahada kalan İlhan, 2 gol, 1 asistle yoluna devam ediyor.

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo İtaliano'nun da yedek kulübesindeki önemli kozlarından biri haline gelen genç kanat, geleceğe yönelik siyah-beyazlı futbolseverleri umutlandırıyor.

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