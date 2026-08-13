Beşiktaş'ta Leandro Trossard bir ilki yaşadı

Beşiktaş'ın yeni transferi Leandro Trossard, Hradec Kralove maçında ilk kez kadroda yer aldı.
Siyah-beyazlı forma altında ilk idmanına 3 Ağustos'ta çıkan Belçikalı yıldız, 10 gündür İstanbul'da çalışmalarını sürdürüyordu.
Çekya ekibiyle deplasmanda oynanan ilk maçın kadrosunda yer almayan Trossard, rövanş karşılaşmasında teknik direktör Vincenzo Italiano tarafından yedek kulübesine alındı.
İkinci yarının ilerleyen bölümlerinde sahaya dahil olan Trossard, ilk kez siyah-beyazlı formayı giydi.
VLAHOVIC STADYUMDA
Beşiktaş'ın 3 yıllık sözleşme imzaladığı Sırp golcü Dusan Vlahovic, Hradec Kralove maçını tribünden takip etti.
Sırbistan'dan dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelen Vlahovic, bugün kendisini 3 yıllığına siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
26 yaşındaki golcü, daha sonra yeni takımı Beşiktaş'ın Çek ekibiyle oynadığı rövanş maçını Tüpraş Stadı'nda izledi.