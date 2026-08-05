Beşiktaş'ta Leandro Trossard gelişmesi!

Beşiktaş'ta yeni transfer Leandro Trossard ile ilgili lisans sorunu sona erdi.

Siyah-beyazlı kulüp, Belçikalı yıldızın lisansını çıkardı.

TROSSARD'IN LİSANSI ÇIKTI

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Hradec Kralove maçı öncesi, Trossard ile ilgili, "Aramıza geldiği için çok mutluyum. Sonunda gerçekten geldi. Biz de gelmesini dört gözle bekliyorduk. Şu ana kadar iki idmana çıktı. O yüzden bizimle beraber bu maça gelmeyecek, bizimle beraber olmayacak. Ama ikinci maçın ne olacağını beraber göreceğiz. Trossard da gerçekten bize bir kalite katacak, bize bir tecrübe katacak. Onunla beraber çalışmak için, sahada görmek için sabırsızlanıyorum" demişti.