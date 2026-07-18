Beşiktaş'ta Leo Pereira gelişmesi: Flamengo'nun kararı bekleniyor

Beşiktaş yeni sezon öncesi kadrosunu Salih Özcan, Alexander Nübel, Leandro Trossard, İlhan Fakılı, Outtara ve Doğan Alemdar ile güçlendirdi. Mohamed Salah ile anlaşmaya varan siyah beyazlılar kısa süre içerisinde bu transferi de bitirmeyi hedefliyor.

Mohamed Salah transfer edilse de Beşiktaş'ta transfer bitmeyecek. Siyah beyazlılar, stoper takviyesi yapmak istiyor.

Flamengo'dan Leo Pereira'ya formayı giydirmek isteyen Beşiktaş, Brezilyalı oyuncuyu ikna etti.

beIN SPORTS'un haberine göre Beşiktaş, Flamengo ile pazarlıklarına devam ediyor. Siyah beyazlılar, Flamengo'yu ikna ederse Leo Pereira ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

UDUOKHAI AYRILIĞA YAKIN

beIN SPORTS'un haberine göre Beşiktaş'ta şu an ayrılığa en yakın isim Alman stoper Felix Uduokhai. Çeşitli kulüpler tecrübeli oyuncu için teklif yapsa da henüz resmi girişim olmadı.