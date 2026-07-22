Beşiktaş'ta Matt Thomas ile yollar ayrıldı!

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Matt Thomas ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Erkek Basketbol Takımımızın sporcusu Matt Thomas ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Matt Thomas'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

ABD'li oyuncu geçen sezon Basketbol Süper Ligi'nde 8.2 sayı ve 2.5 ribaunt ortalamaları ile oynamıştı. BKT EuroCup'ta ise Beşiktaş forması ile 4.8 sayı ve 1.6 ribaunt ortalamaları yakalamıştı.