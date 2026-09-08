Beşiktaş'ta olağanüstü seçim iddiası: Serdal Adalı'dan adaylık kararı

Beşiktaş'ta yönetim kurulunun olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldınğı iddia edildi.
Sabah'ta yer alan habere göre, Başkan Serdal Adalı'nın yönetim kuruluyla bir araya gelerek seçim sürecini değerlendireceği ve ekim ayında yapılması planlanan seçim kararının kısa süre içerisinde açıklanacağı aktarıldı.
ADALI YENİDEN ADAY OLACAK
Haberde, Başkan Serdal Adalı'nın seçimde yeniden aday olacağı belirtildi. Adalı'nın yeni dönemde yönetim listesinde değişikliğe gitmesi bekleniyor.
Beşiktaş'ta seçim tarihine ilişkin ayrıntıların yönetim kurulu toplantısının ardından kısa süre içerisinde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.