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Beşiktaş'ta olağanüstü seçim iddiası: Serdal Adalı'dan adaylık kararı
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Beşiktaş'ta olağanüstü seçim iddiası: Serdal Adalı'dan adaylık kararı

8.09.2026 15:38:00
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Cumhuriyet Spor
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Beşiktaş'ta olağanüstü seçim iddiası: Serdal Adalı'dan adaylık kararı

Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındığı öne sürüldü. Başkan Serdal Adalı'nın ekim ayında yapılması planlanan seçimde yeniden aday olacağı iddia edildi.

Beşiktaş'ta olağanüstü seçim iddiası: Serdal Adalı'dan adaylık kararı

Beşiktaş'ta yönetim kurulunun olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldınğı iddia edildi.

 

Beşiktaş'ta olağanüstü seçim iddiası: Serdal Adalı'dan adaylık kararı

Sabah'ta yer alan habere göre, Başkan Serdal Adalı'nın yönetim kuruluyla bir araya gelerek seçim sürecini değerlendireceği ve ekim ayında yapılması planlanan seçim kararının kısa süre içerisinde açıklanacağı aktarıldı.

Beşiktaş'ta olağanüstü seçim iddiası: Serdal Adalı'dan adaylık kararı

ADALI YENİDEN ADAY OLACAK

Haberde, Başkan Serdal Adalı'nın seçimde yeniden aday olacağı belirtildi. Adalı'nın yeni dönemde yönetim listesinde değişikliğe gitmesi bekleniyor.

Beşiktaş'ta olağanüstü seçim iddiası: Serdal Adalı'dan adaylık kararı

Beşiktaş'ta seçim tarihine ilişkin ayrıntıların yönetim kurulu toplantısının ardından kısa süre içerisinde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

İlgili Konular: #beşiktaş #serdal adalı #Olağanüstü seçimli genel kurul

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