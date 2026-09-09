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Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ın dönüş maçı belli oldu

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ın dönüş maçı belli oldu

9.09.2026 11:30:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ın dönüş maçı belli oldu

Fenerbahçe derbisinde sakatlanarak oyundan çıkan Beşiktaşlı sol bek Rıdvan Yılmaz'ın sahalara dönüş planı netleşmeye başladı.

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Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinde sakatlanarak oyundan çıkan Rıdvan Yılmaz'ın dönüş planı belli oldu.

Derbide gol atan milli sol bek, ilk yarıda yaşadığı sakatlık nedeniyle mücadeleye devam edememişti. Beşiktaş Kulübü, yapılan kontrollerin ardından Rıdvan'ın sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıklamıştı.

ERZURUMSPOR MAÇINDA RİSKE EDİLMEYECEK

Tedavisine başlanan Rıdvan Yılmaz için kulüp tarafından kesin bir dönüş tarihi verilmedi.

Sabah'ta yer alan habere göre; 25 yaşındaki futbolcunun cuma günü oynanacak Erzurumspor karşılaşmasında riske edilmemesi bekleniyor.

HEDEF MARSİLYA MAÇI

Haberde, Beşiktaş teknik heyetinin Rıdvan Yılmaz'ı Marsilya ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasına yetiştirmeyi planladığı belirtildi.

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