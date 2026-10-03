Cumhuriyet Gazetesi Logo
Beşiktaş'ta Serdal Adalı ve yönetimi ibra edildi

Beşiktaş'ta Serdal Adalı ve yönetimi ibra edildi

3.10.2026 15:57:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Beşiktaş'ta Serdal Adalı ve yönetimi ibra edildi

Beşiktaş Kulübünün 2026 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu'nda, Serdal Adalı ve yönetimi, idari ve mali açıdan oy çokluğuyla ibra edildi.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Beşiktaş Kulübü'nün İdari ve Mali Olağan Genel Kurulu'nda Serdal Adalı yönetimi ibra edildi.

Haliç Kongre Merkezi Haliç Blok Oditoryumu'ndaki genel kurulda üyeler, ibranın yanı sıra bütçeyi de oyladı.

Adalı yönetiminin 1 Haziran 2025- 31 Mayıs 2026 arasındaki faaliyetleri, kongre üyelerinin oy çokluğuyla idari ve mali olarak ibra edildi.

Öte yandan, siyah-beyazlı kongre üyeleri, Beşiktaş Kulübü'nün 1 Haziran 2026-31 Mayıs 2027 mali yılı konsolide bütçesini de oy çokluğuyla onayladı.

Genel kurulda eski başkan adaylarından Hürser Tekinoktay, kulüp üyeliğinden çıkarıldı.

İlgili Konular: #beşiktaş #Olağan Mali Genel Kurul #serdal adalı #İbra

İlgili Haberler

Beşiktaş'ın borcu açıklandı
Beşiktaş'ın borcu açıklandı Beşiktaş Kulübü'nün borcu, 27 milyar 521 milyon 43 bin 733 lira olarak açıklandı.
Serdal Adalı'dan MHK ve Ferhat Gündoğdu sözleri: 'Tarih Beşiktaş'ı bir kez daha haklı çıkardı'
Serdal Adalı'dan MHK ve Ferhat Gündoğdu sözleri: 'Tarih Beşiktaş'ı bir kez daha haklı çıkardı' Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı kulübün Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısında açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş Genel Kurulu'nda gergin anlar: İhraç oylamasında salon karıştı
Beşiktaş Genel Kurulu'nda gergin anlar: İhraç oylamasında salon karıştı Beşiktaş Olağan İdari ve Mali Genel Kurul'da, Beşiktaş Kongre Üyesi Kazım Yiğit Yurteri'nin ihraç oylaması sırasında salon karıştı. Divan Başkanlığı, tartışmayı sona erdirmek için oylamanın yeniden yapılacağını açıkladı.