Beşiktaş'ta Serdal Adalı ve yönetimi ibra edildi

Beşiktaş Kulübü'nün İdari ve Mali Olağan Genel Kurulu'nda Serdal Adalı yönetimi ibra edildi.
Haliç Kongre Merkezi Haliç Blok Oditoryumu'ndaki genel kurulda üyeler, ibranın yanı sıra bütçeyi de oyladı.
Adalı yönetiminin 1 Haziran 2025- 31 Mayıs 2026 arasındaki faaliyetleri, kongre üyelerinin oy çokluğuyla idari ve mali olarak ibra edildi.
Öte yandan, siyah-beyazlı kongre üyeleri, Beşiktaş Kulübü'nün 1 Haziran 2026-31 Mayıs 2027 mali yılı konsolide bütçesini de oy çokluğuyla onayladı.
Genel kurulda eski başkan adaylarından Hürser Tekinoktay, kulüp üyeliğinden çıkarıldı.