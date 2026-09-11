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Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano fırtınası: Bir ilki başardı

Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano fırtınası: Bir ilki başardı

11.09.2026 22:20:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano fırtınası: Bir ilki başardı

Vincenzo Italiano, Süper Lig'in son 25 sezonluk sürecinde Beşiktaş'ın başında çıktığı ilk üç iç saha maçından da galibiyetle ayrılan ikinci yabancı teknik direktör oldu. Italiano, Beşiktaş'ta kariyerinde ilki de yaşadı.

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Beşiktaş, teknik direktör Vincenzo Italiano ile birlikte Süper Lig'de sergilediği performansla dikkat çekiyor.

Siyah-beyazlılar, ligin 5. haftasında sahasında Erzurumspor'u 3-0 mağlup etti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Vincenzo Italiano, Süper Lig'in son 25 sezonluk sürecinde Beşiktaş'ın başında çıktığı ilk üç iç saha maçından da galibiyetle ayrılan ikinci yabancı teknik direktör oldu. (Giovanni van Bronckhorst; 2024/25).

KARİYERİNDE İLKİ YAŞADI

Vincenzo Italiano, Beşiktaş'taki lig başlangıcı ile kariyerinde ilki de yaşadı.

48 yaşındaki teknik adam 2018 yaşında başladığı kariyerinde ilk kez bir lig sezonuna 5'te 4 ile başladı.

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