Beşiktaş'ta yeni dönem resmen başladı: Serdal Adalı mazbatasını aldı

Beşiktaş'ta pazar günü gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa seçilen Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri için mazbata töreni düzenlendi.

Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi'nde gerçekleştirilen törende Serdal Adalı, mazbatasını Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil ile Genel Kurul Divan Başkanı Özkan Burak Özmen'den aldı.

Yönetim kurulunda görev yapacak diğer isimlere de mazbataları takdim edildi.

"ARTIK SEÇİMLERİ DEĞİL BAŞARILARI KONUŞMA ZAMANIDIR"

Törenin açılış konuşmasını yapan Ahmet Ürkmezgil, Beşiktaş'ın artık seçim gündeminden çıkarak istikrara odaklanması gerektiğini söyledi.

Ürkmezgil, "Genel kurulumuzun iradesiyle Beşiktaş'ı yönetme sorumluluğunu bir kez daha üstlenen başkan Serdal Adalı'yı ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyor ve görevlerinin camiamız için hayırlı olmasını diliyorum. Beşiktaş büyük bir camiadır. Önümüzde yeni bir dönem var. Seçimlerin ve yönetim değişikliklerinin konuşulduğu olağanüstü seçimli genel kurul dönemleri geride kalmalıdır" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın önceliğinin istikrar olması gerektiğini belirten Ürkmezgil, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beşiktaş'ın bundan sonra ihtiyacı olan istikrar, huzur, birlik ve başarıdır. Başkanımız Serdal Adalı ve yönetim kurulumuzun önümüzdeki dönemde bu istikrarı sağlayacağına ve sportif ve mali anlamda Beşiktaş'ı daha güçlü noktaya taşıyacağına şüphem yoktur. Bu inancı hep birlikte gerçeğe çevirmek zorundayız."

"ORTAK HEDEFİMİZ BEŞİKTAŞ'IN BAŞARISI OLMALIDIR"

Ürkmezgil ayrıca, "Bugünden itibaren hepimizin ortak hedefi Beşiktaş'ın başarısı olmalıdır. Yönetimin de kararlılık ve şeffaflıkla çalışacağına inanıyorum. Artık seçimleri değil başarıları konuşma zamanıdır. Beşiktaş'ın enerjisini iç meselelere değil sahadaki hedeflere yöneltme zamanıdır. Başkana ve yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.

"İLK GÜNKÜ HEYECANIMI KORUYORUM"

Başkan Serdal Adalı ise mazbata töreninde yaptığı konuşmada göreve ilk geldiği günkü heyecanını koruduğunu söyledi.

Adalı, "Hepinizin bildiği gibi, idari ve mali genel kurulumuzu, sonrasında da seçimli olağanüstü genel kurulumuzu geride bıraktık. Bu iki kurulda da camiamızın, kongre üyelerimizin desteklerini aldık, bir kez daha gururlandık" ifadelerini kullandı.

"BU 1,5 SENE HAYATIMIN EN ANLAMLI DÖNEMİ"

İlk mazbatasını aldığı günü hatırlatan Adalı, "Beşiktaş Yönetim Kurulu Başkanı mazbatasını aldığım gün, tarih 6 Ocak 2025'i gösteriyordu. O gün nasıl heyecanlı, gururlu ve mutluysam bugün karşınıza yine aynı duygularla geldim. Beşiktaş başkanı olarak geçirdiğim bu 1,5 sene benim hayatımın en anlamlı dönemi" dedi.

Adalı, "Genel kurul üyelerimizin, camiamızın desteğiyle bu görevi sürdürmeye, bu onuru yaşamaya devam ediyorum. Geçtiğimiz 1,5 senede koşullar gereği üç seçimli genel kurul yaptık. Camiamız bize bu mazbatayı üç defa layık gördü. Bu da demektir ki Beşiktaş'a karşı, Beşiktaşlılara karşı kat kat daha fazla sorumluluk taşıyoruz" diye konuştu.

"ŞİMDİ SIRADA DAHA BÜYÜK HAYALLER VAR"

Kendisine destek verenlere teşekkür eden Adalı, "Yola çıktığım ilk günden beri bana destek veren aileme, bizimle birlikte çaba gösteren kardeşlerime, yol arkadaşlarıma ve büyük Beşiktaş camiasına canı gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yeni döneme ilişkin hedeflerini de açıklayan Adalı, "Şimdi sırada daha büyük hayaller var. Onları gerçeğe dönüştürmek için, Beşiktaşımızı layık olduğu başarılara ve güzel günlere taşıyabilmek için buradayız. Yeni dönemde mali ve sportif açıdan var gücümüzle çalışıp Beşiktaş'ı hep daha iyiye, hep daha yükseğe taşımak için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

KARTAL FİGÜRLÜ HEDİYE

Törenin sonunda Serdal Adalı, olağan idari ve mali genel kurul ile olağanüstü seçimli genel kurulu yöneten kongre divanı üyelerine kartal figürlü hediye verdi.

Mazbata töreninin ardından Adalı ve yönetim kurulu üyeleri hatıra fotoğrafı çektirdi.

YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Serdal Adalı'nın yönetim kurulunda şu isimler yer alıyor:

Murat Kılıç, Uğur Fora, Leman Özgür Rodoplu, Mithat Görkem Aksoy, Aykan Aydın, Mete Düren, Orhan Özalp, Özkan Arseven, Mehmet Sarımermer, Arslan Küçükemre, Toygun Batallı, Üzeyir Engin, Cengiz Sarıkaya, İpek Gençer Yağcı ve Ziya Fırat Gültekin.