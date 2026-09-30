Beşiktaş'tan 13 yıl sonra gelen galibiyet! İsraillilere geçit vermedi...

EuroLeague'in 2. haftasında temsilcimiz Beşiktaş, İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv ile karşılaştı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bulunan Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş 109-93 kazandı.

EUROLEAGUE'DE 13 YIL SONRA İLK GALİBİYET

İlk haftada oynanan Valencia maçından 96-94 mağlup ayrılan siyah-beyazlı temsilcimiz, 13 yıl sonra geri döndüğü EuroLeague'de ilk galibiyetini aldı.

İlk maçta ASVEL'e de 84-74 yenilen İsrail temsilcisi ise üst üste ikinci mağlubiyetini aldı.

BİRÇOK İLKİ BAŞARDI

Tarihinde daha önce sadece 2012-2013 sezonunda EuroLeague'de mücadele eden Beşiktaş, ikinci kez katıldığı organizasyonda ilk kez 100 sayı barajını aştı. Siyah-beyazlılar, EuroLeague'de üçüncü kez karşılaştığı İsrail temsilcisi karşısında ilk galibiyetini elde etti.

Beşiktaş, EuroLeague'in 3. haftasında Barcelona'yı konuk edecek. Maccabi Tel Aviv ise Panathinaikos'a konuk olacak.

Salon: Aleksandar Nikolic (Belgrad)

Hakemler: Carlos Cortes (İspanya), Eduard Udyanskyy (Büyük Britanya), Ioannis Tiganis (Yunanistan)

Maccabi Tel Aviv: Lundberg 8, Hoard 8, Clark 15, Theis 9, Colson 17, Sorkin 9, Brissett 8, Rayman, Wallace 9, Leaf 4, Madar 6

Beşiktaş: Dotson 17, Morgan 13, Brown 20, Nowell 6, Zizic 9, Berk Uğurlu 2, Metecan Birsen, Wilbekin 20, Omoruyi 11, Furkan Korkmaz 11, Gabriel

1. Periyot: 19-27

Devre: 46-52

3. Periyot: 63-78