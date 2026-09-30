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Beşiktaş'tan 13 yıl sonra gelen galibiyet! İsraillilere geçit vermedi...

Beşiktaş'tan 13 yıl sonra gelen galibiyet! İsraillilere geçit vermedi...

30.09.2026 23:25:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Beşiktaş'tan 13 yıl sonra gelen galibiyet! İsraillilere geçit vermedi...

Beşiktaş, EuroLeague'in ikinci haftasında karşılaştığı Maccabi Tel Aviv'i 109-93 mağlup etti.
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EuroLeague'in 2. haftasında temsilcimiz Beşiktaş, İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv ile karşılaştı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bulunan Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş 109-93 kazandı.

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EUROLEAGUE'DE 13 YIL SONRA İLK GALİBİYET

İlk haftada oynanan Valencia maçından 96-94 mağlup ayrılan siyah-beyazlı temsilcimiz, 13 yıl sonra geri döndüğü EuroLeague'de ilk galibiyetini aldı.

İlk maçta ASVEL'e de 84-74 yenilen İsrail temsilcisi ise üst üste ikinci mağlubiyetini aldı.

BİRÇOK İLKİ BAŞARDI

Tarihinde daha önce sadece 2012-2013 sezonunda EuroLeague'de mücadele eden Beşiktaş, ikinci kez katıldığı organizasyonda ilk kez 100 sayı barajını aştı. Siyah-beyazlılar, EuroLeague'de üçüncü kez karşılaştığı İsrail temsilcisi karşısında ilk galibiyetini elde etti.

Beşiktaş, EuroLeague'in 3. haftasında Barcelona'yı konuk edecek. Maccabi Tel Aviv ise Panathinaikos'a konuk olacak.

Salon: Aleksandar Nikolic (Belgrad)

Hakemler: Carlos Cortes (İspanya), Eduard Udyanskyy (Büyük Britanya), Ioannis Tiganis (Yunanistan)

Maccabi Tel Aviv: Lundberg 8, Hoard 8, Clark 15, Theis 9, Colson 17, Sorkin 9, Brissett 8, Rayman, Wallace 9, Leaf 4, Madar 6

Beşiktaş: Dotson 17, Morgan 13, Brown 20, Nowell 6, Zizic 9, Berk Uğurlu 2, Metecan Birsen, Wilbekin 20, Omoruyi 11, Furkan Korkmaz 11, Gabriel

1. Periyot: 19-27

Devre: 46-52

3. Periyot: 63-78

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