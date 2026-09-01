Cumhuriyet Gazetesi Logo
Beşiktaş'tan 6 sezon sonra 6 gollü galibiyet

Beşiktaş'tan 6 sezon sonra 6 gollü galibiyet

1.09.2026 09:31:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Beşiktaş'tan 6 sezon sonra 6 gollü galibiyet

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, sahasında Arca Çorum FK'yi 6-2 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, ligde 6 sezon sonra ilk kez bir karşılaşmayı 6 gol atarak kazandı.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, sahasında Arca Çorum FK'yi konuk etti. Siyah-beyazlı ekip, karşılaşmadan 6-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Dusan Vlahovic'in performansıyla öne çıktığı mücadelede Beşiktaş, ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı. İkinci yarıda da gollerine devam eden siyah-beyazlılar, taraftarlarına farklı bir galibiyet yaşattı.

6 SEZON SONRA 6 GOLLÜ GALİBİYET

Beşiktaş, ligde 6 sezon sonra ilk kez bir maçta 6 gol atarak galip geldi.

Siyah-beyazlılar, son olarak şampiyon tamamladığı 2020-2021 sezonunda Çaykur Rizespor'u Tüpraş Stadı'nda 6-0 mağlup etmişti.

Kara Kartal, aradan geçen 6 sezonun ardından Arca Çorum FK karşısında aldığı 6-2'lik sonuçla yeniden 6 gollü bir lig galibiyetine ulaştı.

İlgili Konular: #beşiktaş #süper lig #Çorum FK

İlgili Haberler

6 gollü galibiyetin ardından... Beşiktaşlı futbolculardan derbi mesajı
6 gollü galibiyetin ardından... Beşiktaşlı futbolculardan derbi mesajı Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, Çorum FK'yi 6-2 mağlup etti. Maçta hat-trick yapan Vlahovic takım arkadaşı Orkun Kökçü ve Fenerbahçe derbisi için konuştu.
TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın cezasını kaldırdı
TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın cezasını kaldırdı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın 15 gün hak mahrumiyeti ve kulübe yönelik para cezasını kaldırdı.
Dusan Vlahovic hat-trick yaptı: Beşiktaş, Çorum FK'yi derbi öncesi farklı mağlup etti
Dusan Vlahovic hat-trick yaptı: Beşiktaş, Çorum FK'yi derbi öncesi farklı mağlup etti Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş, sahasında Çorum FK'yı konuk etti. Beşiktaş maçı 6-2 kazandı. Galibiyette hat-trickle mücadele eden Vlahovic büyük pay sahibi oldu.