Beşiktaş'tan 6 sezon sonra 6 gollü galibiyet

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, sahasında Arca Çorum FK'yi konuk etti. Siyah-beyazlı ekip, karşılaşmadan 6-2'lik galibiyetle ayrıldı.
Dusan Vlahovic'in performansıyla öne çıktığı mücadelede Beşiktaş, ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı. İkinci yarıda da gollerine devam eden siyah-beyazlılar, taraftarlarına farklı bir galibiyet yaşattı.
6 SEZON SONRA 6 GOLLÜ GALİBİYET
Beşiktaş, ligde 6 sezon sonra ilk kez bir maçta 6 gol atarak galip geldi.
Siyah-beyazlılar, son olarak şampiyon tamamladığı 2020-2021 sezonunda Çaykur Rizespor'u Tüpraş Stadı'nda 6-0 mağlup etmişti.
Kara Kartal, aradan geçen 6 sezonun ardından Arca Çorum FK karşısında aldığı 6-2'lik sonuçla yeniden 6 gollü bir lig galibiyetine ulaştı.